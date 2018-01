Szentes is beállt az elutasítást felvállaló települések mellé - Írásba foglalták, hogy nem kérnek a migránsokból

– Ne vitázzunk ezen a napirendi ponton, csak szavazzunk róla, politikát meg egyáltalán ne vigyünk bele – próbálta rövidre zárni az egyik témát a csütörtöki szentesi testületi ülésen a tanácskozást levezető Demeter Attila (MSZP) alpolgármester. – Mégis hogyan nyilvánítsunk véleményt? Azt se tudjuk, miről szavazunk, két perce kaptuk meg az előterjesztést – emelt szót a kérés ellen Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik). Az alpolgármester végül öt percet adott, hogy a grémium átolvassa a Fidesz-frakció beadványát, amely arról szól: Szentes is csatlakozzon a betelepítést elutasító településekhez. Az a kérése azonban, hogy ne legyen vita a témából, nem teljesült.



– Bár a javaslat sok pontjával egyetértek, már hogyne lenne benne politika. A kormánypárt az egész kampányát a migráció kérdésére alapozza – foglalt állást a jobbikos városatya. Szerinte az eléjük terjesztett beadvány és a kormány Brüsszelben, illetve itthon ténylegesen tanúsított magatartása éles ellentétben áll. Volt egy módosító indítványa, miszerint az elutasítás a letelepedési kötvénnyel bíró külföldiekre is vonatkozzon. Az ötlete nem kapott zöld utat.



– Szentes mindig nyitott, szabad levegőjű város volt, méltatlan a testülethez ez a beadvány – véleményezte Móra József (MSZP). Emlékeztette a jelenlévőket: ha nem így lenne, soha nem lelt volna menedékre náluk Pollák Antal vagy Hadzsy János családja. Kiss Csaba (DK) arra volt kíváncsi, látott-e valaki a környéken egyáltalán migránst. A fideszes frakcióvezető, Antal Balázs Tibor örömmel jelezte, hogy „hála istennek eddig nem". A sajtóban sokszor emlegetett 1300 befogadott emberről pedig azt mondta: azok nem migránsok, a beadvány egyébként is a város jövőjéről szól.

– Senki nem akar kerítést bontani, jó helyen van az – utalt egy, az ülésen elhangzott véleményre Krausz Jánosné (MSZP). – Lánygyermek nagymamájaként természetesen van bennem aggodalom. Viszont azt sem szeretném, ha odáig jutnánk, mint néhány település. Ne riogassuk a szentesieket, nehogy aztán nálunk is rendőrt hívjanak a turistákra – érvelt. Az előterjesztést végül a többségi szavazatokkal elfogadta a testület.