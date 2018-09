Szentesen az iparkamarások

A megyei iparkamara évente egy-két ülését Szegeden kívül tartja. Most Szentest választották helyszínül, ahol legutóbb húsz éve volt hasonló kamarai esemény. Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, Szentesen majdnem százéves hagyománya van a szerelvénygyártásnak.A ma már Legrand Zrt. néven működő cég több mint ezer főt foglalkoztat, a megye meghatározó vállalkozása. Kiemelte, Károlyi László példaértékűen vezeti a céget és mentorálja a fiatal vállalkozókat. Köszönő oklevelet nyújtott át a vezérigazgatónak. A házigazda bemutatta a vállalat működését.Előadásából kiderült, a cég huszonöt éve működik a Legrand vállalatcsoport tagjaként. A vezérigazgató kiemelte, a kamarai tagság és együttműködés azért fontos, mert tanulni lehet egymástól, inspirációt jelent.– A világ nagyon gyorsan fejlődik, számtalan újdonság jelenik meg. Ötleteket átemelni akár egyik üzletágból a másikba nemcsak lehet, de kell is. Ha csak a hagyományokra építkezünk, akkor lemaradunk. A tradíciónak és az innovációnak a házasítására van szükség – emelte ki Károlyi László.Elhangzott az is, hogy csatlakoztak az ELLE-programhoz. Ennek célja, hogy 2030-ra a női munkavállalók aránya ötven százalék, a vezető női munkavállalók aránya pedig harminc százalék legyen a Legrand cégcsoporton belül. A rendezvény résztvevői megnézték az üzemet.Az elnökségi ülésen szóba került a szentesi kamarai iroda kérdése is. Horváth István szentesi elnök elmondta, több ingatlant is megvizsgáltak, bérlésben és vásárlásban is gondolkodnak, a megfelelő épületekről a következő ülésre fog elkészülni egy javaslat. Elhangzott, a szakképzés átalakulása, a duális szakképzés gyakorlati oktatási részének fejlődése várható. Erről országos roadshow-k keretében fogják tájékoztatni a vállalkozásokat és a szakképző intézményeket.