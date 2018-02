Szentesen fürdőjegy és utalvány jár a segítségnyújtásért

Holnaptól nyugdíjba megy Agócs Lászlóné, a Vöröskereszt helyi vezetője, átveszi a helyét Bogyóné Faragó Csilla. Fotó: Králik Emese

– Tizenegy éves hagyomány a városban, úgy is mondhatnám, a köszönet hagyománya ez – fogalmazott Szentes polgármestere, Szirbik Imre . Szerdán adták át jelképesen azt a több mint hatezer fürdőjegyet és vásárlási utalványt, amelyet a véradóknak ajándékoznak. Előbbit a szentesi ligeti strandon, utóbbit a Hungerit-mintaboltban válthatják be.Szekeres Veronika, a vérellátó központ régióigazgatója szerint fontos, hogy minden eszközzel meg tudják szólítani a véradókat. A szentesi üdülőközpont igazgatója, Márton Mária kijelentette: ameddig megtehetik, biztos a kezdeményezés mellé állnak majd. – Hiszen bárki családjában elkelhet a segítség. Ha rajtunk múlik, akár egyre több jegyet is örömmel adunk – mondta. A Hungerit Zrt. gazdasági igazgatója, Korda János arról számolt be, a cég idén 200 új dolgozót vett fel, így rajtuk nem fog múlni, hogy a véradók száma is növekedjen.A kiszállásos véradásokat szervező Vöröskereszt területi vezetője, Agócs Lászlóné elmondta: mától nyugdíjba megy. A feladatokat Bogyóné Faragó Csillának adja át.