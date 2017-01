Szentesen is gyűjtik a kabátokat

A helyi Fidesz-irodához akaszthatja a megunt télikabátját az, aki segíteni szeretne a rászoruló embereken. A Kurca-parti város is csatlakozott az országos akcióhoz. Erről a kormánypárt önkormányzati képviselői, Antal Balázs Tibor és Chomiak Waldemar, valamint a Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetője, Bozóné Ágoston Mária sajtótájékoztatón számolt be kedden. Sajtóhírekre reagálva – mi szerint bizonyos városokban rossz szándékú emberek ellopják a hajléktalanoknak kitett kabátokat – elhangzott: bíznak a szentesiekben. Szegeden már a hétvégén megjelentek a fogasok, hétfőn viszont már Makón is lehetett kabátot adni a rászorulóknak. Pécsett viszont az Irgalmas Rend nem látta szívesen a kabátokat , így azokat fogasostul el kellett költöztetni.