Szentesen is sok a panasz: inkább átvállalná a fanyesést a város a szolgáltató alvállalkozójától

Mi sem vagyunk szentek



A szentesiek is évek óta tisztában vannak vele: ha az ágak a vezeték közelébe érnek, az alvállalkozó le fogja azokat vágni. Ez minden esztendőben megtörténik. Legtöbben mégsem lépünk időben, nem alakítjuk mi magunk a fáink koronáját, és már csak akkor sajnálkozunk, amikor elvégzik helyettünk – nem a mi szánk íze szerint.

Csúnyán, szakszerűtlenül, sőt olykor kifejezetten barbár módon csonkolják meg a villanyvezetékek alatt a fákat. A lakosok kifogásaival kapcsolatban lapunk már nagyon sokszor írt, a megye egész területén ugyanerre panaszkodnak, a helyzet Szentesen is ugyanez. Az áramszolgáltató egy korábbi cikkünk kapcsán kifejtette: a dolgozóik folyamatosan végzik a kockázatosnak ítélt helyek beazonosítását, de a vágást nem ők, hanem szerződött gallyazó partnereik végzik. Ez a közelmúltban a szentesi képviselő-testületi ülésen is szóba került.Az internetre is rendszeresen kerülnek fel olyan fotók, amelyeken elcsúfított fák láthatók. A helyiek dühöngnek, mérgelődnek, sokan – bár ehhez a munkához nincs köze – a helyhatóságot szidják.– Így is, úgy is minket okolnak, akkor már jobb lenne, ha valóban mi csinálnánk. Szakszerűen – vetette fel az ülésen Móra József képviselő. Azt javasolta: vegye fel a város a kapcsolatot az áramszolgáltatóval, és ajánlja fel, hogy díjazásért cserébe elvégzi a fanyesést. Ebben az ügyben már lépett a város, felelte Demeter Attila alpolgármester. Azt is hozzátette, hogy tudomása szerint – kivéve, ha például életveszély áll fenn – vegetációs időszakban nem szabad nyesni. Sipos Antal pedig azért aggódott: mit szól majd az a zsűri, amely hamarosan Szentesre érkezik egy nemzetközi virágosítási verseny ügyében szemlélődni.