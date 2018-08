Szentesi diákok a Katlanban

A szabadban próbálnak. A szentesi diákok három darabot adtak elő az Ördögkatlan fesztiválon.

A szentesi drámaisok szinte az Ördögkatlan kezdete óta résztvevői a fesztiválnak, idén volt a nyolcadik alkalom, hogy Kisharsányba költöztek egy időre. Mint Szurmik Zoltántól, a drámatagozat vezetőjétől megtudtuk, a diákok rengeteg élménnyel gazdagodnak az itt töltött tíz nap alatt. Míg a tanév során egy-két színházi előadásra jutnak el, itt akár naponta többet is láthatnak. A hangulat és a neves színészek társasága sem utolsó, sokat jelent a fiataloknak Scherer Péterrel beszélgetni, vagy egy asztalnál ülni Fesztbaum Bélával.A közel hetven diák már a fesztivál előtt beköltözött a kisharsányi szállásra, hogy a Villányi-hegység inspiráló környezetében próbáljanak. A gyerekeknek év közben nincs annyi idejük együtt dolgozni, így az ott töltött pár nap egy nagyon termékeny, intenzív időszak. – Tanév közben nem tudunk annyi időt próbára fordítani, mint itt. Délelőtt és délután is tartottunk próbasávokat, sőt volt, hogy este is.A gyerekek szakmailag és pedagógiailag is rengeteget profitáltak ebből – emelte ki Szurmik Zoltán.A diákok három előadással készültek el, amit az Ördögkatlan fesztiválon sikeresen be is mutattak. – Jól „legurultak" a darabok, de ezek még inkább munkaelőadások voltak. Látszott, mi az, amin még csiszolni kell, mire tavasszal színpadra állítjuk a darabokat a diákszínjátszó-fesztiválon.A három előadást a szentesiek is láthatják majd, a drámaisok szeptember közepén, a drámai tagozat negyvenedik évfordulójára tervezett ünnepségen „hazai pályán" is bemutatják az Ördögkatlanon előadott darabjaikat.