Szentesi DJ a második a nemzetközi verseny közönségszavazásán

Két magyar DJ is dobogós helyen áll az NYDJAY nevű DJ verseny közönségszavazásán. A nevezőkre január 15-ig, azaz vasárnapig lehet szavazni a Mixcloudon , a győztes pedig a Fedde Le Grand-ot, Axwell-t és Tujamo-t is képviselő sushi3000 nevű booking irodától kap szerződést. A versenyre több mint 1800 mixel neveztek Európa DJ-i, ebből több mint kétszáz a műfaj hazai képviselőitől érkezett. A szervezők mellett a Magyar DJ és Producer Egyesület (DJ Szövetség) is arra buzdítja a közönséget, hogy szavazzanak a legjobb hazai DJ-kre, mert jó eséllyel magyar lehet a következő Fedde Le Grand.

A harmadik helyet Klinkó Krisztián és Fülöp Ádám, vagyis a Fadi & Klinko nevű DJ páros birtokolja.

Az NYDJAY nemzetközi versenyére már ismert DJ-k, és szárnyukat próbáló kezdők is feltöltötték a mixeiket, amelyeket első körben a közönségsiker, azaz a hallgatottsági arányok alapján értékelnek. A Mixcloud-on legtöbbet elindított mixek közül a szakmai zsűri négy tehetséget juttat majd tovább a február 11-i, magyarországi elődöntőbe, amely a DJ-knek igazi élő összecsapást, a rajongóknak pedig egy hatalmas bulit jelent az Akváriumban.

A leghallgatottabb DJ-k listáját egyelőre a francia Stamen vezeti. Őt a szentesi Bereczki Bence, azaz Ben Baker követi.„A Magyar DJ és Producer Egyesület mindenkit arra buzdít, hogy szavazzon, hallgasson bele a magyar DJ-k mixeibe, és legyen ott a február 11-i döntőn az Akváriumban. Lehet, hogy ott zenél majd a következő Fedde Le Grand" – nyilatkozta Jeszenszky Zsolt, a szervezet elnöke.