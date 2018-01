Szentesi évértékelő: legfontosabbnak a nyugalmat tartja Szirbik

– Átmeneti évnek nevezném a 2017-es esztendőt. Nem titok: arra számítottunk, hogy gyorsabban bírálják el a pályázatainkat – foglalta össze a véleményét Szentes polgármestere, Szirbik Imre. – Nagyjából féléves csúszásokat tapasztalunk ezen a téren. Sokszor úgy érzem, hogy a pályázatok elbírálásánál a Szentes név már eleve nem jó ajánlólevél.Mindezen nehézségek mellett természetesen örömteli pillanatok is voltak. A legkiemelkedőbb jelentőségű szerintem a Petőfi Szálló részleges rendbetétele és a földszinti rész nyári nyitása. Ez sok szentesinek régi vágya volt. Pályázatok terén – bár azokat korábbi években nyújtottuk be – szerencsére sikerekkel is büszkélkedhetünk.A sikeres TOP-felhívásoknak köszönhetően összesen mintegy 2,5 milliárd forint érkezett Szentesre – közölte. A város sikerei közé sorolja, hogy a Hungerit fejlesztésének köszönhetően év végéig összesen 300 új munkahely jön létre. Bár nem kifejezetten a 2017-es évre vonatkozik, és nem is önkormányzati hatáskör, de határozottan kudarcnak tartja, hogy nem épült meg eddig a kórházi műtőtömb.– A közelmúltban újra ígéretet tett a kormány, remélem, ezúttal nem csak ígéret marad – mutatott rá.Ha egy pályázatra számított a város, de mégsem nyert, ott önerőből kell megpróbálni haladni. A polgármester szerint az egyik legfontosabb, hogy Szentes nyugodt, élhető város legyen. Arra mindenképpen nagyon büszke, hogy az önkormányzatnak soha nincs kifizetetlen számlája.Az új esztendőtől elsősorban az ipari park további fejlesztését és három új kerékpárút megépítését reméli, illetve hogy tovább folytatódhat a Petőfi megújulása. A város piaccsarnokot is szeretne építeni, a terv a megyei elbíráláson már átment, a polgármester reméli, hogy magasabb szinten is rábólintanak.– Személyes kihívásnak azt tekintem, hogy a tavaszi választási kampány idejére megőrizzük a békét. Úgy gondolom, saját példával kell elöl járnom. A szentesi emberek az évszázadok alatt többször bizonyították: a durvaságot nem tűrik. Aki eddig ilyesmivel akart előnyt szerezni, végül nagyot bukott – tette hozzá.