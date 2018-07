Szentesi fanyesés: közelednek az álláspontok

Az ügyről többször írtunk, legutóbb annak kapcsán, hogy a szentesiek akár maguk is átvennék a feladatot (2018. május 30.: Átvállalná a fanyesést a város a szolgáltató alvállalkozójától). Az együttműködést már tavaly felajánlotta a város, egy szerződéstervezetet is küldtek a szolgáltatónak, végül mégsem jött létre a megállapodás.



A munka idén tavasszal újra elkezdődött, de a lakossági és önkormányzati panaszok hatására május végén felfüggesztették a gallyazást. Szirbik Imre polgármester egy újabb megbeszélésen felhívta a figyelmet a szakszerű munkára, a károk rendbetételére. Az interpellációs válasz szerint a Nemzeti Közműkezelő most már nyitott arra, hogy együttműködjön a szentesi önkormányzattal.