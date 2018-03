Szentesi idegenforgalom: elszalasztott lehetőségekről beszéltek

Szerdán beszámolót tartottak a tagoknak. Az elnök kifejtette: sajnálja, hogy Szentes lemarad erről a dinamikusan fejlődő ágazatról. – A megye többi városába sok milliárd forint fejlesztési pénz áramlott, Szentes ebben a tekintetben is hátrányban van. Vákuumban vagyunk, elkerülik a térséget a fő közlekedési útvonalak, a meglévők állapota egyre rosszabb – fejtette ki.



Farkas Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, sajnálatos, hogy Szentes nem használta ki az adódó lehetőségeket, az utakról viszont megjegyezte: ütemezve megújulnak. A város polgármestere, Szirbik Imre szerint például foglalkoztatottság terén jól áll a település, egyéb téren is van ok elégedettségre.



A rendezvényen a végzett munkáért Kiss Endre és a Séf Kft. kapott elismerést a kamarától.