Szentesi Zöldi László: Sokan megtévesztő kampányt folytatnak

- Az országos politika minden nap meglepetéseket tartogat. Több kérdésben változott a pártok véleménye…



- A Fidesz-KDNP az egyetlen, amely ma is úgy vélekedik a fontos kérdésekben, ahogy mindig is. Az ellenzéki oldalon van átrendeződés. Egyetlen ellenzéki pártnak sincs programja, a cél mindannyiuk részéről pusztán

annyi, hogy Orbán Viktort le kellene váltani. Ezek a pártok nem értékrendszert, nem a magyarság jövőjét képviselik. Ez öngyilkos taktika, ha ugyanis ezek az emberek hatalomra kerülnek, akkor kaotikus állapotok lesz az országban, tönkre teszik hazánkat. A Jobbiknál a legnagyobb a váltás. A Jobbik az érzékszervei alapján tájékozódik – mint ahogyan ezt már több helyen elmondtam –, csak a hatalom és a pénz a fontos számukra. A hiteltelenség csúcsteljesítményét mutatják. Megtévesztő kampányt folytatnak, nincs programjuk, folyamatosan csak lázítanak. Korábban a szélsőjobbtól is jobbra álltak, ma pedig azt mondja Vona Gábor, hogy nincs jobb és baloldal, mindenkinek a szavazatára számít.



- Meg tudnak az ellenzéki pártok állapodni?



- Gyurcsány, Karácsony, Szél és Vona akkor tud megállapodni, ha külföldről azt mondják nekik, hogy meg kell állapodniuk, s aztán lediktálják számukra a forgatókönyvet. Ebben az esetben viszont lenullázzák a gazdasági eredményeket, tönkreteszik az egész országot, és előbb-utóbb Csongrád megyét is elárasztják a külföldiek. Ezek az országos politikusok Simicskával és Sorossal egy olyan nemzetközi háttérintézmény bábjai, amely az európai nemzetállamok fellazítására törekszik. Érdekükben áll, hogy a migránsáradat ellepje Magyarországot is. Látni kell, ha ez megtörténik, akkor elveszítjük a biztonságunkat, s az élet minden területén nem csupán megáll, hanem visszafejlődik az ország.



- Ahogyan az ország számos pontján, úgy Szentesen is beszállt Vona után Márki-Zay Péter is a kampányba.



- Ez egy utazó vándorcirkusz, álcivil mozgalomként csomagolva. Nem gondolom, hogy Márki-Zay Péternek kell megnevezni az ország bármely településén az általa vélt legesélyesebb ellenzéki jelöltet, erről a helyi embereknek kell dönteniük. Különös jelensége a kampánynak, hogy pártok helyett álcivil szervezetek irányítják az ellenzéket.



- Milyen országgyűlési képviselőre van szüksége a településeknek a Parlamentben?



Mások példájából is tanulva, minden választókerületnek erős képviselőre van szüksége. Szülővárosomban, Szentesen, Farkas Sándor több ciklus óta bizonyítja, hogy számára fontos a települések fejlődése és a családok biztonsága. A Fidesz-KDNP jelöltje olyan politikus, aki mindig meg tudta találni a lehetőségét arra, hogy lobbizzon a térségben lakók érdekében, de az elért eredményt sosem hirdette fennhangon. A mostani országgyűlési választásnak nagyobb a tétje, mint valaha. Hamarosan kiderül, hogy megmarad-e hazánk az otthonunknak, vagy idegenek mondják meg saját szülőföldünkön, hogyan éljünk és kikkel együtt. Hogy ez utóbbit elkerüljük, április 8-án egyéniben és listán is Magyarországért kell szavaznunk!



