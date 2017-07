Színészkedett a polgármester

– 110 évvel ezelőtt nyílt meg az első postahivatal Árpádhalmon. Akkoriban Zoltántéren volt a posta, a vasútállomáson – mondta Tóth László, a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke szombaton Árpádhalmon.A jubileumról a csörögefesztiválon emlékeztek meg. A Fábiánsebestyén–Árpádhalom vasútvonal 45 éve szűnt meg. Akkor költözött be a településközpontba a posta, egy régi épületbe. 30 éve pedig új épületet kapott a hivatal.A csörögefesztiválon 15 kiló lisztből sütöttek fánkot, ami az utolsó morzsáig elfogyott. A nap folyamán színes program várta a helyieket és az elszármazottakat. Tavaly elmosta a rendezvényt az eső. Most is kaptak az árpádhalmiak egy kisebb felhőszakadást a nyakukba, de a szervezők felkészültek: nagy sátrakat állítottak.A fesztiválon fellépett az Árpádhalmi Amatőr Művészeti Csoport is. A Helén és a tehén című pajzán mesét adták elő. A darab, amelynek egyik főszereplője Szarka Attila, helyi polgármester volt, sikert aratott.