Szirbik Imre vállalja a harminc éve mondottakat - VHS-en került elő egy közel 30 éves felvétel

Szirbik Imre 30 évvel fiatalabban. Fotó: Kovács Erika

Most újra bemutatták a felvételt, az akkori szereplőkkel. Fotó: Kovács Erika

A régen feledésbe merült adás a megszólalóknak sem jutott már eszükbe. Egészen idén nyárig, amikor a helyi „KGST-piacon" felbukkant a VHS-kazetta, amit gazdája 2000 forintért adott el. A felvétel ma már kordokumentumnak számít, mivel a rendszerváltozás hajnalán készült.Szombat este a Megyeháza dísztermében vetítettek belőle részleteket. A műsor szereplői 30 év távlatából nézték vissza önmagukat, szembesültek akkori gondolataikkal, amiket ma is vállalnak.Az est két házigazdája Király Zoltán és Gellérfy László volt, akik akkor mindketten a Magyar Televízió munkatársai voltak, és riporterei a 30 évvel ezelőtt készült adásnak. Szirbik Imre a műsor előtti évben lett Szentes tanácselnöke, a rendszerváltozás óta pedig a város polgármestere. Király Zoltán és Gellérfy László megkérdezte tőle, milyen érzés visszanézni 30 évvel korábbi önmagát?– Ez a felvétel a rendszerváltozáskor, az első országgyűlésiképviselő-választás előtti évben készült.A jövőről beszélgettünk. Kedvenc irodalmi műveim közé tartozik Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novellája. A 40-50 éves Karinthy találkozik 16 éves önmagával. Arról beszélgetnek, hogy hová lettek a felnőtt férfi ifjúkori álmai. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát, a polgármesterséget addig lehet csinálni, amíg az ember szilveszter előtt ezt a novellát pirulás nélkül el tudja olvasni. A filmet végignézve úgy gondolom, ma is vállalom, minden elhangzott mondatát – mondta Szirbik Imre.A beszélgetés vendége volt még Keserű Imre pedagógus, Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ vezetője, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Felvételről Magyar József, a Hungerit volt tulajdonosa is beszélt a cég privatizációjáról.A 30 éves felvételen látható volt a lerobbant állapotú zsinagóga is, amit azóta felújítottak, új funkciót kapott. A Petőfi Szállóról is láthattak az érdeklődők felvételeket. Szirbik Imre beszélt arról, hogy sikerült birtokba venni a város szívében álló épületet, milyen küzdelmet folytattak a felújításért, ami részlegesen megtörtént.– Kormányzati kiegészítéssel másfél milliárd forint pályázati támogatás áll rendelkezésünkre a folytatásra. Ebből a forrásból a színház, a színházi főbejárat, a belső Patyomkin-udvar, a tetőszerkezet is megújul. S ami örömteli hír, hogy érvényesen zajlott le a közbeszerzés.A képviselő-testület szerdán, rendkívüli ülésen dönthet a kivitelező személyéről. Még idén a szerződést is aláírhatjuk. Onnan kezdve a kivitelezés határideje 365 nap. Ez pedig azt jelenti, hogy 2019 végén felgördülhet a színházban a függöny! – jelentette be Szirbik Imre.