Születnek és halnak a bukkanók a szentesi utcában

Az utca elején még van bukkanó, a végén már nincs, de ismét kellene. Vagy mégsem? A lakosok álláspontja sem egységes. Fotó: Králik Emese

Az utca a Vásárhelyi útról nyílik, a helységjelző tábla után telephelyek, üzemek felé halad. A városhoz közelebb eső szakaszon van egy forgalomlassító küszöb, a túlsó végén csak a helye látszik egy egykori betonépítménynek. Utóbbit is vissza kell építeni, ezt szeretnék a lakosok, mondta a napokban a testületi ülésen egy képviselő, Tulipán Edit. Bai Pál szerint nagyon nagy az utca forgalma. Szerinte akad olyan nap, hogy – bár első hallásra igen soknak tűnik az óránkénti 83 autó – állítja: oda-vissza 2000 jármű elhalad. Annak idején a két küszöb építését, majd az egyiknek az elbontását is lakosok kérték, tudtuk meg a városházán. Most ismét a helyiek szeretnék a fekvőrendőrt.

Az itt élők közül néhányan azonban úgy vélik, ez nem a többség kívánsága, érdemes lenne a döntés előtt az utca minden lakójának kikérni a véleményét. Beszéltünk olyan lakossal, aki szerint az emelkedőkön akkorákat döccennek a pótkocsik, hogy akkor már jobb, ha nincs fekvőrendőr.A képviselői interpellációt mindenesetre kötelező megválaszolni. A városháza műszaki osztálya így most ismét nekifut a feladatnak, ígérte Czirok Jánosné irodavezető.