Titok, ki gyűjt aláírásokat a fákért

Korhadtak voltak a napokban kivágott fák. Nem biztos, hogy egy vihart túléltek volna. Fotó: Vidovics Ferenc

„Ez egy komoly névtelen feljelentés volt, géppel írva" – ez A tanú című filmben elhangzott mondat jutott eszünkbe egy szentesi eset kapcsán.Lapunk többnyire nem foglalkozik az aláírás nélkül érkezett írásokkal. Legutóbb a Petőfi Szálló rehabilitációja kapcsán kaptunk egyet, amelyhez egy aláírás-gyűjtő ív másolatát csatolták, ez keltette fel az érdeklődésünket. A fejléc szerint a szomszédos Kossuth tér 5. szám – vagy ahogy a szentesiek jobban ismerik: a fehér ház – lakói az ellen tiltakoznak, hogy fákat vágjanak ki a megújuló szálloda környékén.

Már növekednek a kis fák a Petőfi körül. Idővel ezek is lesznek akkorák, mint a hársak és a platánok.

Fotó: Králik Emese

Mindig érzékeny téma, ha egy fejlesztés során fákat távolítanak el. Szentesen is ez a helyzet, és tény, hogy az évszázados épület mellett valóban kivágtak néhányat. Ebből, hogy ezt tervezik, a városházán már a 300 milliós felújítás kezdetén sem csináltak titkot. A város főkertésze, Baloghné Berezvai Csilla arra emlékeztetett: a Petőfi utcai oldalra például pont azért ültettek évekkel ezelőtt csemetéket, hogy mire azok fejlődésnek indulnak, felváltják azokat, amelyek nagyon közel voltak a falhoz. A cél az, hangsúlyozta, hogy látszódjon majd a Petőfi homlokzata.– Az idős, de eleve oda ültetett platánokat és hársakat viszont megmentjük – közölte. Szirbik Imre polgármester szerint a palánk mögül azóta már ki is vágott növényeket eddig csak azért hagyták meg, hogy jótékonyan takarják a borzalmas homlokzatot.

A fehér ház lakóinak jó része nem is hallott az aláírás-gyűjtésről. Egy, a harmadik emeleten élő nyugdíjas asszony nagyon meglepődött, amikor elmondtuk neki: az ő kézjegye is szerepel a lapon. Egy másik lakó, Demeter Éva pedig kijelentette: kizárt, hogy a 94 éves édesapja aláírt ilyesmit, bár az ő neve is ott van.– A családból senki, így én sem, mert épp ezzel ellentétes véleményemet fejtettem ki a Facebookon, a Szentes Szecessziós Ház oldalon. Azt, hogy ki kell vágni az elöregedett fákat, hagyni kell érvényesülni a homlokzatot – jelentette ki. Megkérdeztük a névtelen e-mail íróját, szerettük volna tudni, ki gyűjtötte az aláírásokat, kit tisztelhetünk személyében. Nem árulta el.