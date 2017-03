Tíz pluszpercet és ismét olcsóbb belépőt kaptak a szülők

Az ügyről megírtuk: a kicsik biztonsága érdekében a felnőttek többek között szeretnék, ha végig ott lehetnének a kis sportolókkal, illetve hogy úszás után legyen elég idejük rendesen megszárítani a hajukat (2017. március 24.: Keveslik a szülők a kétszer 15 percet).A kísérőjegy mostantól 400 helyett alkalmanként 250 forintba kerül, a 20 alkalmas kísérőbérlet ára továbbra is 2500 forint. Ezeket szeptember 1. és június 15. között lehet megváltani, de csak akkor, ha a gyermek igazolt sportoló és legfeljebb 10 éves. A szülők edzés előtt ezentúl is 15, a végén viszont 25 percet kapnak a készülődésre. Aki végig szeretné nézni a kicsi edzését, húszalkalmas 2 órás bérletet vagy jegyet vehet 4500, illetve 450 forintért.Viszont ha egy felnőttet azon kapnak – ilyen panasz korábban is volt –, hogy a pár száz forintért cserébe mégis használja a létesítmény szolgáltatásait, ki kell fizetnie a teljes belépőjegy árát, és emellé még egy 5 ezer forintos büntetést is. A strandot igazgató Márton Mária szerint ezt egyszerű lesz ellenőrizni. – A teljes tarifát fizető vendégek karórát kapnak, a kísérő szülőkön nem lesz ilyen. Szigorúan fogjuk venni a dolgot – mondta.