Több száz milliós tartozás fenyegeti Szentest a Petőfi Szálló miatt

309 millió forintot, annak kamatait és perköltséget is kell fizetnie Szentes önkormányzatának, ha jogerőre emelkedik a Petőfi Szállóval kapcsolatos perben hozott elsőfokú ítélet. Az évek óta húzódó ügy még nem ért véget, az önkormányzatnál még nem döntöttek a fellebbezésről.



Az ügy lényege, hogy a leromlott állagú épületet 2006 márciusában szerezte vissza a szentesi önkormányzat, a gigantikus költségű felújításra azonban nem volt forrása. 2007-ben a város a Pendola Kft.-vel közös céget hozott létre az ingatlan felújítására és hasznosítására. Az így létrejött Pendola Szentes Kft.-ben a város tízszázalékos tulajdont kapott, míg a társaság kilencven százalékot birtokolt. A felek egy szindikátusi szerződést is aláírtak, amelyben a város vállalta, hogy 2007. november 30-áig apportként beviszi az ingatlant a közös cégbe. A lépés oka az volt, hogy az önkormányzat pénzzel nem járult hozzá a társaság működtetéséhez, a Pendolának pedig égető szüksége lett volna az ezáltal elérhető, a felújításhoz szükséges 3,5 milliárd forintos hitelre.



Az apport végül 2010-ig sem történt meg, így a munkák álltak, csak a kivitelező cégek molinói kerültek le és fel a munkaterületen. Ekkor kérte Zsohár Árpád, a Pendola Kft. ügyvezetője, hogy számoljanak el az addig elvégzett munkákkal. A benyújtott számlák összege 309 millió forintra rúgott, ezek valódiságát azonban az önkormányzat vitatta, így nem is fizettek.



A vállalkozó bírósághoz fordult, először kártérítést követelt, majd ezt kiegészítette jogalap nélküli gazdagodással. A bíróság csütörtökön hirdette ki az elsőfokú ítéletet, ezek szerint kártérítésre nem kötelezik a várost, ellenben a Pendola munkavégzését és követelését valósnak ítélik meg, jogalap nélküli gazdagodás miatt elmarasztalják Szentest. Pervesztesként a városnak a 309 millió forint követelésen felül kamatokat és perköltséget is kell fizetnie, összességében 400 millió forint körül összeget kellene kigazdálkodni a büdzséből.



Lapunknak Demeter Attila alpolgármester elmondta, az ítéletet még nem kapták meg, annak kézhezvétele és az indoklás tanulmányozása után döntenek arról, érdemes-e fellebbezni.