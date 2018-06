Tofán Sándor a szépet keresi Szentesben

Ami szerinte szép Szentesen, azt szeretné megmutatni másoknak is Tofán Sándor. Fotó: Králik Emese

- Járni kezdtem a várost, és egy idő után már más szemmel kezdtem nézni Szentest. Egyszer azzal állítottam haza: venném magamnak egy fényképezőgépet - idézte fel Tofán Sándor , hogyan kötött örök barátságot a fotográfiával.Idén 68 éves, kisgyerekkora óta a Kurca-parti városban él. Kitapasztalta az évszakok, a napszakok szépségét, tudja, hová mikor érdemes menni egy jó képért. Korábban semmi nem kötötte a fotózáshoz: műszaki végzettsége van, ilyen területen dolgozott, diákokat oktatott, illetve zenélt. Utóbbi téren is szép emlékei vannak, még ma is összeállnak játszani. Derűsen említette, hogy az átlagból kilógó fiatalokat a 60-as években sem szívelték, a hosszú hajú rockzenészeket volt, hogy seprűvel vágták hátba az utcán. Ahogy a zenében, a fotózásban is az a legfontosabb számára, hogy a közönségnek és neki örömet szerezzen.- Nem szoktam pályázni, a versenyek nem foglalkoztatnak. Vannak itt Szentesen fotóstársak, akik együtt örülnek velem egy-egy jó sikerült képnek - mondta. Az én Szentesem című album bemutatójával nyitották meg a városban a könyvhetet. Az albumban kevés szöveg van, az Öreg Tofi - nagyon sokan ezzel a becenévvel illetik - azt szerette volna, ha helyette inkább a képek beszélnének.