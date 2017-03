Törmeléket szeretnének a tanya melletti földútra Szokolaiék

– Meglepett és lelkileg is érzékenyen érintett bennünket, hogy ilyen nagy összeggel támogattak a Lapcom Média Alapítványon keresztül az olvasók. Összesen 150 ezer forintot kaptunk – mondta Szokolai György . Feleségétől, Erikától megtudtuk, magánszemélyektől is érkezett hozzájuk felajánlás. Kaptak 3 szőnyeget és élelmiszercsomagot is.– Köszönjük mindenkinek, aki segített. A pénz nagy részét fára fordítottuk, így lett tüzelőnk.A konyhánkat is feltöltöttük élelmiszerrel. A szőnyegeknek is nagyon örültünk. Pluszfokokat jelentett a rendkívül hideg napokban, hogy nem a beton hidege sütött bennünket alulról. Szilárdka, a kisfiunk is tudott a szőnyegen játszani, autózni. Jó érzés volt látni!Szokolai Györgyék egy tömörkényi tanyán élnek, közel 1 kilométerre a kövesúttól. A háromtagú családban mindenkinek megvan a maga betegsége. Az apa és a 8 éves kisfiú ugyanazzal a genetikai betegséggel küzd, ami miatt mindketten mozgáskorlátozottak. Szerényen élnek, alig több mint 80 ezer forintot kell beosztaniuk havonta (2016. december 7.: Vizet szeretne a súlyos beteg, tömörkényi család). A Délmagyarország olvasói jóvoltából Szokolaiék karácsonya szebb lett. Volt karácsonyfájuk, és mindenkinek jutott ajándék.– Ami nagyon nagy gond az életünkben, az továbbra is a közlekedés. A tanyánk közel 1 kilométerre van az úttól.A téesz és az önkormányzat a fagy elmúltával ugyan elsimította a földutat, de attól félünk, hogy a mezőgazdasági szezonban, pár napos eső után megint összevágják a nagy gépek. A kisfiamat a mozgáskorlátozotti mopeddel viszem ki az útig. Ezen a télen is többször elakadtunk. Nagyon örülnénk, ha a földútra, amit több más család is használ, kerülne valamilyen törmelék – említette meg Szokolai György.