Tovább él a hagyomány a vásárhelyi-szentesi fodrászdinasztiában: rajthoz állt Presztóczkiéknál a 4. generáció

Veronika, az édesanyja, a fia - fotókon pedig az édesapa és a nagyszülők. Együtt a négy generáció.

Fotó: Králik Emese

– Kicsit emléket állítunk a családnak. A nagyszüleimnek, az édesapámnak. Benne vagyunk mindannyian érzelmileg. Az, hogy én vagyok a harmadik generáció, szerintem nem nyomás, hanem inkább inspiráció – így foglalta össze az érzéseit a szentesi fodrász, Presztóczki Veronika.Tegnap nyitotta meg új szalonját a Kurca-parti városban, szerinte ez sokkal többet jelent, mint pusztán egy helyiség.

Az ünnepségen Hajas László nemzetközi hírű mesterfodrász úgy fogalmazott: örömmel érkezett Szentesre. Fotó: Králik Emese

– Én mindig úgy álltam a szakmához, illetve mindenhez: vagy csinálja az ember rendesen, vagy inkább bele se kezdjen. A mai fiataloknak mindenképpen ajánlanám, hogy ezt a mesterséget válasszák. Az alkotás öröme, az emberi kapcsolatok nagyon fontosak – mondta Veronika. Tény, hogy fodrászhoz járni bizalmi ügy, erősítette meg az ünnepségre érkező B. Nagy Zoltánné. Elárulta: ő annak idején Veronika édesapjához járt, 47 éve ugyanennek a szalonnak a vendége. Úgy tűnik, nem szakad meg a családi hagyomány. Veronika fia nyolcadikos, és soha nem erőltette rá senki, a közelmúltban magától döntött úgy, hogy édesanyja nyomdokaiba lép. – Kiskorom óta bejárok az üzletbe, nagyon megtetszett, babafejeken már magam is próbáltam a dolgot. Egy darabig kereskedő szerettem volna lenni, de most már biztos, hogy a fodrászatot választom. Nagyon jó érzés, továbbviszem a szakmát és a nevet is – árulta el Fülöp Levente.

– A tanulás mindig a tanulón múlik, azon, hogy akarja-e – árulta el a titkot a most 91 éves Juhász Józsefné Etelka. Veronika nagyapjánál, a vásárhelyi műhelyben volt segéd. Még ma is szívesen megszépíti barátnői frizuráját, szerinte a szakmát soha nem lehet abbahagyni.– A szakmai alázatot már az első pillanatban elsajátítottuk. A vendég mindig az első, addig kell maradni, amíg munka van – mosolygott Rácz Jánosné Aranka, aki szintén Hódmezővásárhelyen tanult, ő a nagyszülők utolsó tanítványa volt.