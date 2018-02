Turizmusfejlesztésre, közösségépítésre és informatikai eszközökre is nyertek forrást: idén készül el a nagyéri kilátó

Lőrincz Tibor: Gyalogtúra-útvonal fejlesztésére 128 milliót nyertünk.

– Több pályázati lehetőséggel is éltünk, amelyek településünket szebbé, élhetőbbé teszik. Különösen fontos számunkra a turisztika fejlesztése – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. Pályázataik egy részét még 2016-ban adták be, a gyümölcse tavaly ért be, a megvalósítás pedig az idei évre marad.Nagyér többfunkciós közösségi tér megvalósítására 6,5 millió forintot nyert. – Ezt a beruházást már befejeztük. Nagyon jól sikerült. Fantasztikus színt vitt a művelődési ház életébe – folytatta Lőrincz Tibor. – Részesei, társult tagjai vagyunk két olyan pályázatnak, amelyek a helyi közösségfejlesztést támogatják. A két projekt együttes összege három évre 9,3 millió forint. Tavaly decemberben adtunk be egy olyan támogatási kérelmet, amellyel számítástechnikai eszközöket lehet nyerni. Nemrég megkaptuk az értesítést, hogy a döntőbizottság pozitívan bírálta el a pályázatunkat – közölte a polgármester.

Nagyér az elmúlt években különös hangsúlyt helyezett a turizmusra. Diákcsoportok, munkahelyi közösségek szívesen jönnek Nagyérre kirándulásokra, csapatépítő tréningekre. – Idén látványos turisztikai beruházást hajtunk végre. Ezt a projektünket is 2016-ban indítottuk el. Gyalogtúra-útvonal fejlesztésére 128 millió forintot nyertünk. A pályázat révén új funkciót kap a falu szélén álló magas kéményünk, ami lassan az enyészeté lett volna. Mi pedig szerettük volna megmenteni: a kéményből kilátó lesz. Ez csak a pályázat egyik eleme. Többek között madármegfigyelési pontokat is kialakítunk. Ez a beruházás nem csupán a turistáknak szól, kiváló kikapcsolódási lehetőséget jelent majd a helyieknek és a környékbeli települések lakóinak is – tette hozzá. A projektet november 30-áig kell befejezniük.