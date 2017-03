Új autót ígértek a szentesi tűzoltóknak

A soros képviselő-testületi ülésen számoltak be a múlt évi tevékenységükről. – Tűzvédelmi eljárást 92 esetben indítottunk, 28 szabálytalanságot találtunk, ami véleményem szerint jó arány – tette hozzá Krám István kirendeltségvezető. Tíz esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot például szabadtéri égetés miatt, vagy azért, mert egy ingatlanban nem tették szabaddá a menekülési útvonalat. Képviselői érdeklődésre elmondta, hogy a kéményseprés valóban a katasztrófavédők feladata, de azt továbbra is végzett kéményseprők csinálják. Szentesen 3 munkatársuk van, két tűzoltót beiskoláztak, szabadnapjukon hamarosan ők is tudnak majd ilyen munkát vállalni.