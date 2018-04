Újabb baloldali kötődésű településvezetők Farkas Sándor mellett

Ahogy megírtuk, http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/a_fideszes_farkas_sandort_ajanlotta_-_demeter_attila_tiszta_a_lelkiismeretem/2555219/ Szentes alpolgármestere, Demeter Attila Csongrád megye 3-as számú egyéni választókörzetének kormánypárti jelöltjét, Farkas Sándort támogatja, amiért többen kritikával illették. Nem ő azonban az egyetlen, aki a fideszes Farkas Sándor támogatására buzdít, két további független, ám baloldali értékrendet valló településvezető is a kormánypárti jelölt mellett állt ki.Bedő Tamás, Csongrád független polgármestere egy videóüzenetben arról beszélt, hogy szerinte Farkas jól végezte a munkáját képviselőként, a város fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítását mindig támogatta, ami milliárdokat hozott a településnek. A városvezető 1993-ban lépett be az MSZP-be, az előző helyhatósági választáson függetlenként indult, ám nem azért, mert megtagadta volna az MSZP-t, hanem azért, mert jobboldaliak és civilek is segítették.Sándorfalva polgármestere ugyan független jelöltként nyert a választáson, szintén köztudottan a baloldali értékeket képviseli. Gajdosné Pataki Zsuzsanna is a körzet Fidesz-KDNP-s jelöltjének támogatására buzdított. Videóüzenetben a jelölt emberi oldalát ajánlotta mindenkinek, mert tapasztalatai szerint Farkas Sándor szem előtt tartja az adott településen élő embereket.