Újra kimérték a földeket, majd beszántották a megszokott földutat

– Nem több, mint 300 négyzetméter, amit a régi útból feltörtek. Szerintem ez most legalább 20-30 gazda helyzetét nehezíti meg – mutatott egy szegvári szántóföld felé Levendovics László. A terület ugyan távol van a falutól, megvan 8 kilométer is, de közigazgatásilag odatartozik, a vásárhelyi és a derekegyházi út között helyezkedik el. Volt egy nagyon jó földútjuk, évek óta arrafelé jártak a termelők. Nemrég újra kimérték a területeket, az egyik birtokos az új nyomvonalat követte, felszántotta az egykori utat. Illetve nem teljesen: a sáv jó darabig arrafelé halad, ahol eddig. Levendovics László szerint régen úgy mentek a dolgok, mindig mindenki tiszteletben tartotta a szokásokat, hogy ne nehezítsék meg egymás dolgát.



– Egy 86 hektáros részt mértek szét annak idején úgy hatfelé. Az utak mindig a helyükön maradtak. Sőt, emlékeim szerint ez már akkor megvolt, amikor itt még téglagyár állt, ez volt az ipari út, a kisvasút is erre járt. Még ma is látszik a talajban a törmelék. Ez meg itt például átvezetett Derekegyházra. Most majd vagy rámennek a járművek a szántásra, vagy kerülnek 10 kilométert. Próbáltuk szép szóval is elérni, hogy maradhasson az út – magyarázta a gazdálkodó.



Információink szerint máshol is előfordul ilyesmi. A szokások alapján kialakulnak a földutak – amelyek vagy szabályos helyen haladnak, vagy nem. Az akár több évtizedes tévedések néha az új mérések során kerülnek napvilágra. Az is megtörténik, hogy – ahhoz, hogy egy termelő felvehesse a neki járó támogatást – pontosan követnie kell a műszerek által kijelölt nyomvonalat. Feltehetőleg a szegvári földdel is valami hasonló történhetett. Kerestük az érintett gazdát, nem nyilatkozott.