Ultimátumot kapott a fábiánsebestyéni patika

– A kötelező villamossági felülvizsgálat már nem először állapította meg, hogy elavult a hálózat.mondta a fábiánsebestyéni Szent Fábián Gyógyszertár üzemeltetője, Varga-Dudás Margit.– Eddig mindig azt mondták, ezt a következő patikafelújításkor kell majd megoldani. Most azonban november 30-ig szabta meg a hatóság a végső határidőt. Ha addig nem történik meg az újravezetékelés, akkor kikapcsolják a villanyt. Mindenhez áram kell, az internethez, a pénztárgéphez, a bankkártyás fizetéshez. Ha nem lesz áram, a patika működésképtelen – mondta Varga-Dudás Margit. A helyzetre fábiánsebestyéni lakosok hívták fel lapunk figyelmét.A patikaépület az önkormányzaté, amelyet a gyógyszerész 1996. január 1-je óta bérel.– Körülbelül 12 éve minden falugyűlésen, számos testületi ülésen elhangzott, hogy a patika felújítása sürgős feladat. Minden évben ígéretet kaptam rá, mégsem történt semmi. Tavaly májusban írtam egy levelet az önkormányzatnak, hogy dönteniük kellene: felújítják ők, vagy eladják, és felújítom én saját pénzből.A harmadik alternatívaként pedig azt adtam meg, hogy elmegyek nyugdíjba, és akkor bezár a patika, amely már semmiben nem felel meg a követelményeknek. Csak azért működhet, mert én már 40 éve itt vagyok. Ha új kézbe kerül a személyi jog, akkor kap működési engedélyt, ha az épületet a hatályos szabályok szerint átalakítják, felújítják.Erre a levélre két hónap múlva kaptam egy egysoros választ, hogy a patika nem eladó. Idén, az említett felülvizsgálat után ismét írtam a hivatalnak. Most azt válaszolták, hogy a patikafelújítást elhalasztják.A fábiánsebestyéni gyógyszertár 60 éves. Varga-Dudás Margit elmondta, azóta egyszer sem volt felújítás.Pár százezres kiadás lenne– Az épület szörnyű állapotban van. Nemcsak a villamoshálózat szorul felújításra. Az ajtók, ablakok nem zárnak rendesen. Télen ezért nem lehet rendesen felfűteni az épületet. A járólapok mozognak, a belső ajtókat nem lehet normálisan becsukni.Van olyan ajtófélfa, ami korhad. A bútorzat is 60 éves. Amit az én bérlői lehetőségeim engednek, megteszem. A tisztasági meszelések rendszeresek. A teljes felújítás véleményem szerint legalább 20 millió forint lenne. Az újravezetékelés viszont, s ez most a legégetőbb kérdés, néhány százezer forintba kerülne az önkormányzatnak.A patikusnő arról is beszélt, a gyógyszertárhoz Fábiánsebestyénen 2000, Eperjesen körülbelül 400 lakos tartozik. Ha bezár a gyógyszertár, a betegeknek el kell menniük más településre, hogy kiváltsák a receptjeiket, ami megnehezíti az életüket, különösen az idősekét.– Az alacsony lakosságszám nagyon szerény megélhetést biztosít. Az épület állapota nagyon rossz. Az igazság az, hogy ezért a gyógyszertárért nem fognak kapkodni, ha én egyszer befejezem a munkát. S jelzem, én már nyugdíjas vagyok, a mellett dolgozom. Valószínűleg addig lesz patika Fábiánon és Eperjesen, amíg én itt vagyok...Varga-Dudás Margit elmondta, 1995-ben majdnem megvette a patikát, miután a megyei gyógyszertári központ – hasonlóan más településekhez – ingyen átadta az épületet az önkormányzatnak.– Akkor a polgármester úr megkérdezte, hogy szeretném-e megvenni, mondtam, hogy nem, mert tudom, hogy veszteséges. Ő rábeszélt, hogy mégis vegyem meg. A testület meg is szavazta, hogy nagyon jutányos áron eladják. Ráálltam, és másnap ki is fizettem a pénzt. De két nap múlva a testület visszavonta a döntést, mert állítólag a falu lakóinak egy része fellázadt, hogy a patikából kocsma lesz, ha magánkézbe kerül.Mivel gyógyszerész vagyok, ehhez értek, eszem ágában nem lett volna mást működtetni, mint patikát. Két hónap múlva kaptam vissza a pénzem. Azóta bérlem a patikát. Az első években a megállapodás szerint nem kellett fizetni érte, később már igen. Hogy mi lesz a gyógyszertár sorsa, nem tudom...– Teljesen fölösleges a hisztériakeltés. Fábiánsebestyénen van és lesz is gyógyszertár – szögezte le Kós György, Fábiánsebestyén polgármestere, akit telefonon értünk utol.Mártélyon tavaly nyáron zárt be a kisforgalmú fiókpatika. A település akkori gyógyszerésze azt mondta, az utolsó időkben már csak hivatásszeretetből jártak ki a településre, hasznot nem hozott a fiókpatika. Az épület is elavult volt, nem felelt meg a követelményeknek.Akkor a polgármester megígérte, mindent megtesznek azért, hogy a mártélyi embereknek ne kelljen vidékre menniük a gyógyszerért. Borsos József polgármestertől tudjuk, napokon belül kezdődik a munka. Az új patikát a Rákóczi út 1. szám alatt, a Civil ház egy részében alakítják ki. A hódmezővásárhelyi Dominó Patika működteti majd.Augusztus végén, szeptember elején már helyben is hozzájutnak a mártélyi betegek a gyógyszerhezA 60 éves patika felújításra szorul. A villamoshálózatra november 30-ig adtak határidőt.