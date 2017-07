Valaki besokallt a pengetéstől: felirattal nyomatékosították, hogy elég a zenélő szentesi templomból

Volt, aki először azt hitte, annyira hangos az istentisztelet, hogy azt kifogásolja egy utcabeli.

Fotó: Králik Emese

Gitározásra emlékeztető hangon, több mint százféle rövid dallamot játszik Szentesen a Jókai utcai református templom elektronikus zenedoboza. Szinte pontosan két éve avatták. Ajándékba kapták egy családtól, amiért a felvidéki Rimaszombatról kitelepített Molnár Györgyné Kozma Erzsébet tanítónőt és családját annak idején befogadta a református közösség. A zene a harangozás előtt pár perccel, naponta néhány alkalommal indul el, illetve negyedóránként jelez.Amelyik városban ilyen van, ott többnyire büszkén, turistalátványosságként mutatják meg az odalátogatóknak.

A spalettákat is lejjebb engedték a toronyban, hogy kicsit az is csillapítson a zenén, mondta Bazsó Pál. Fotó: Králik Emese

A Jókai utca környékén már két éve sem tetszett mindenkinek az újítás. Az interneten volt, aki borzalmasnak, zenebonának, zavarónak írta le, amitől pihenni sem lehet. Írtak az egyházi vezetőkhöz, az önkormányzathoz, a panaszukat mindenhol elutasították. Sok idő eltelt, de a kedélyek ezek szerint azóta sem csillapodtak.Csendet! – ezt festette valaki a templom bejárata elé nemrég. Lapunk szentesi szerkesztőségébe pedig betért egy Jókai utcai lakos, hogy erre most felhívja a figyelmünket. Azt mondta, nem tudja, kinek a műve lehet a felirat, de neki sem tetszik a toronyzene, továbbá nem szeretné a nevét adni a véleményéhez. Ugyanezt hallottuk egy másik lakostól. A nevét nem írhatjuk le, nem szeretne senkivel személyes konfliktust. Nem az egyházzal van baja, nem is a harangozással, de a toronyjáték már nem kellett volna, és nagyon zavarja, hogy negyedóránként kondít az elektromos szerkezet.Az avatás után is ez volt a fő probléma. Láttunk egy-két évvel ezelőtti, közel 30 nevet soroló aláírásgyűjtő ívet. Nem tudjuk, milyen távolságban zavar a harangjáték, de olyan ember is ellátta kézjegyével, aki majdnem három kereszteződéssel távolabb vagy két utcával odébb lakik.

– Szerintem csak egy-két ember szítja ezt a dolgot – szögezte le Bazsó Pál. Az üzlete a házában van, a férfi így egész nap hallgatja a harangot és a zenét is, de semmi pénzért el nem költözne. – A nagyapám építette ezt a házat. Nem messze innen, a Jézus Szíve-templomnál nőtt fel. Amikor férfikorba ért, két évig keresett olyan portát, ami templom tövében van – mondta. A templom lelkésze, Gilicze Andrásné azt mondta, nekik személyesen senki nem panaszkodott még a zenére. – Annak idején tájékozódtunk a környéken. Sem a lakók, sem az önkormányzat nem kifogásolta. Véleményem szerint ez egy olyan helyzet, amikor kölcsönösen tekintettel kellene lennünk egymásra.A feliratot maradandó anyaggal, valamilyen festékkel írták a bejárat elé. Úgy hallottuk, a templomban az a vélemény alakult ki: nem mossák le. Szerintük ugyanis nem nekik kell szégyenkezniük miatta.