Védett növényekkel veszik körbe a tavat - Nagyéren pillangós, madaras és szikes-vizes tanösvény épül

Így néz majd ki a kis tó, amelyet körbe lehet járni. Fotó: Kovács Erika

Nagyér 128 millió forintot nyert gyalogtúra-útvonal fejlesztésére. Többek között ebből a forrásból építenek kilátót a falu Ambrózfalva felőli végében, a hajdani gyárkémény köré.– A fejlesztés három tanösvényt is tartalmaz, egy pillangóst, egy madarast és egy szikes-vizes élőhelytanösvényt. Utóbbi egyik eleme lesz a Zöld Béka turisztikai szállás udvarán épülő tó – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A Körös-Maros Nemzeti Park területén, a pusztán számos olyan fokozottan védett növény is él, amelyeket pont a védelem miatt nem lehet látogatni. – Az egyik tanösvényünk ezeket a növényeket mutatja majd be, amelyeket a Körös-Maros Nemzeti Parktól kapunk. Mindegyiket kitáblázzuk, így a növények nevét és a legfőbb tudnivalókat is elolvashatják az idelátogatók. Ebben is kérjük majd a nemzeti park segítségét. Többek között telepítünk nyílfüvet, nőszirmot, különböző sás- és nádféléket is – magyarázta a polgármester.Lőrincz Tibor arról is beszélt, hogy a vizes élőhely a pillangók miatt is szükséges. Olyan loncokat is ültetnek, amelyek nektárja vonzza a pillangókat. A látogatók akár fotózhatják is a táplálkozó, repdeső vagy éppen pihenő lepkéket.– Az 55 köbméter víz befogadására alkalmas tó 70–80 centiméter mély lesz. A meder már elkészült. A tóba termálvíz kerül, ennek idevezetését is megoldottuk. A termálvízre azért van szükség, mert a szikes élővilágot a benne lévő sók hozzák majd ki – említette meg a polgármester.A tó medre már elkészült, hamarosan befóliázzák, utána töltik meg vízzel. Egy kis híd is átvezet majd rajta. A tóba teknősöket és csíkhalakat telepítenek. A tervek szerint jövő tavasszal már a fokozottan védett növények is a tó körül pompáznak.