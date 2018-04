Vezetőket keresnek az intézmények élére Szentesen - Újrapályáztatják a múzeumi pozíciót

A Koszta József Múzeum vezetői posztjára azért írtak ki nemrég pályázatot, mert hamarosan lejár az ötéves megbízatás. A helyhatóság felhívására egyetlen aspiráns nyújtott be anyagot, a jelenlegi igazgató, Béres Mária. A művelődési bizottság azt szerette volna, ha leveszik napirendről a témát. Azért, mert nem érkezett meg az illetékes minisztérium állásfoglalása, ez pedig kell a szabályos ügymenethez, indokolták. Demeter Attila (MSZP) alpolgármester úgy vélte: a szóban forgó levél hiánya nem akadályozza a testületet a döntésben. Ugyanígy vélte Antal Balázs Tibor (Fidesz–KDNP), a téma végül egy szavazást követően napirenden maradt. Ő fejtette ki azt is: szakmailag nem tud kifogást emelni az igazgató ellen, de egy intézmény vezetésének emberi oldala is van, ezen a téren viszont vannak benne kérdések. Javasolta, hogy ne döntsenek, hanem tegyenek közzé ismét egy felhívást.



Kiírnak egy másik pályázatot is. A szentesi városellátó élére keresnek vezetőt, mert nyugdíjba megy Varga Sándor. A testület megköszönte a munkáját, és kiemelték: bíznak benne, hogy méltó utódot találnak helyette.