Virágládák kerültek az autók helyére Szentesen - A műszaki osztály szerint ez soha nem volt parkoló

A parkolóhelyek vagy a virágtartók kellenek jobban? Ez az a kérdés, amiben a szentesiek nem értenek egyet. Fotó: Králik Emese

– Éveken át parkoltak itt autók, semmi kárt nem tettek a burkolatban. Parkolódíjat is ugyanúgy fizetni kellett, mint máshol. Ha egy méterrel odébb tennék a virágtartókat, mindenki jól járna: az autók is elférnének, és a gyalogosok is bőven – magyarázta Szabics Tibor . A férfi a szentesi Petőfi Szállóval szemben üzemeltet egy vállalkozást. A szálló oldalában volt néhány parkolóhely, amit a közelmúltban megszüntetett az önkormányzat. Szerinte ez nem volt jó döntés.A szentesi Petőfi utca a fizetőövezetben van. Azok, akik ott laknak, kedvezményes bérletet válthatnak, de a hely mindig jóval kevesebb, mint amennyire szükség lenne. A közelmúltban felújított, ma már szecessziós ház néven működő épületben kávézó van, más helyiségeiben előadásokat, kulturális vagy sajtóeseményeket szoktak tartani. A szemközti oldalon üzletek, lakások találhatók. A környékbeliek értetlenül álltak az új rend előtt. Szerintük egyrészt semmi nem indokolja, hogy éppen ezt a négy beállót szüntették meg, másrészt olyan megoldást is ki lehetett volna találni, hogy mindenki elégedett legyen. A járdán például soha nem közlekedik akkora tömeg, hogy ne lehetne egy, de akár másfél méterrel is áttelepíteni a közelmúltban lerakott padot, kőedényeket, biciklitárolókat.A szentesi városháza műszaki irodája erről másként vélekedik. Szerintük a négy parkoló eredetileg nem is parkolónak épült, korábban szabálytalanul használták ilyen célra – bár ez esetben nem tudni, hogyan eshetett a fizetőövezetbe. Másrészt meglátásuk szerint ez a burkolat nem is alkalmas arra, hogy terhet viseljen – mi ugyan szemre nem látunk különbséget közte és a pár méterre odébb lévő között. Az esetet úgy summázták a szakemberek: kitehettek volna egy tiltótáblát, de a virágtartók ugyanazt a célt érik el, viszont szebbek.