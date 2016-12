Visszapártolnának a városi céghez az ilonapartiak

Az ilonaártiak a közmeghallgatáson is felszólaltak.

Fotó: Králik Emese

– Évekkel ezelőtt alapítottunk egy céget, felvettünk 120 millió forintot – emlékezett vissza több mint negyven család történetére Fodor István , a Szentesi Ilonapart Kft. ügyvezetője, aki néhány hónapja látja el a feladatot. Termálvízzel fűtött fóliasátrakban gazdálkodnak. A pénzt kölcsönadták a városi tulajdonban álló Szentes Városi Szolgáltató Kft.-nek, abból egy gerincvezeték épült ki.A szolgáltató a távfűtésre használt, de még mindig több mint 50 fokos vizet tovább hasznosíthatta a fóliasátrak melegen tartására, ahol tovább hűlt, majd 30 Celsius-fok körüli hőmérsékleten már szabályosan ki lehetett engedni a Kurca-csatornába. Azok a gazdák, akik most nekünk nyilatkoztak, biztos partnernek látták az önkormányzati céget, amelyről úgy vélték, majd hosszú időn át kedvező feltételek mellett adja nekik a fűtővizet.

– Tavaly augusztusban a társaságunk tartott egy megbeszélést, ahol abban maradtunk: a szolgáltató kft.-vel akarunk szerződésben maradni, így érezzük magunkat biztonságban – kapcsolódott be egy termelő, Héjja Antal . Az ilonapartiak akkori vezetője azonban 2017 szeptemberétől visszamondta a vízszolgáltatást. Az nem derült ki számunkra, milyen megfontolásból. A gazdák most attól tartanak, más forrásból olyan alacsony hőmérsékletű víz érkezne hozzájuk, amely fűtésre alkalmatlan, vagy túl magas árat kellene fizetniük. Azaz nem tudnának tovább termelni. Marad nekik egy darab föld fűtés nélkül, a most 3 milliót érő nagy sátor a tizedét éri majd – magyarázták.Felszólaltak a novemberi közmeghallgatáson, nemrég csendes demonstrációt tartottak a szentesi Kossuth téren, petíciót adtak át Demeter Attila alpolgármesternek. Ő a közmeghallgatáson azt mondta: az ilonapartiak akkori ügyvezetője már 2015 őszén arról beszélt, hogy az eredetileg 2021 őszéig tartó szolgáltatást 2017. október 1-jétől nem kérik. Az SZVSZ keresett is új vevőt a csurgalékvízre, azzal előszerződést kötött, amit már nem tud felmondani. Szirbik Imre polgármester szerint nem kerül veszélybe a gazdák megélhetése, biztosan lesz új szolgáltatójuk. Egyébként is ez egy cégen belüli vita, amelybe a város nem avatkozhat bele.Az ilonapartiak azonban úgy érzik, olyan helyzetbe kényszerítik őket, amelynek egyenes következménye lesz, hogy tönkremennek. Szerintük a szerződésmódosítás nem a többség akaratát tükrözte. Arra, hogy felvegyenek 80-100 millió forintot, és fúrassanak maguknak egy saját kutat, gondolni sem mernek. Ügyvédhez fordultak, azt akarják, hogy visszaálljon az eredeti állapot.