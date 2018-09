Visszatérnek Szentesre az egykori diákok - Ünnepelnek a drámaisok

A 10. D a Csonka Dekameront próbálja. Szeretnének a nagy elődök nyomába lépni. Fotó: Szurmik Zoltán

1974-ben Várkonyi Zoltán filmrendező, a Színház- és Filmművészeti Főiskola akkori igazgatója javasolta, hogy legyenek olyan középiskolák, amelyek a színészképzés előiskolái. Az ötletet Szentesen Bácskai Mihály valósította meg, 1978 őszén indult a Horváth Mihály Gimnázium első irodalmi-drámai tagozatos osztálya. Azóta az ország egyik legszínvonalasabb műhelyeként működik a szentesi, talán nincs is színház Magyarországon, ahol ne találkoznánk színészként egy-két volt „drámais" diákkal.Az alapítás negyvenéves évfordulójára most beszélgetésekkel, kiállítással, előadásokkal és egy ünnepi gálaműsorral készülnek, ahol a tagozat egykori diákjai is fellépnek majd. Szurmik Zoltán, az irodalom-drámai tagozat vezetője elmondta, nem volt könnyű összegyűjteni a volt diákokat, egy éve szervezik az eseményt Zs. Tóth Ritával. – Nagyon pozitívan álltak hozzá a meghíváshoz, bár sajnos többen nem tudnak eljönni, mert ütközik a szombati gála időpontja a Színházak Éjszakájával. Mindenki szívesen jönne vissza Szentesre, Zsédenyi Adrienn is sajnálja, hogy nem tud itt lenni, de azt mondta, hívjuk, bármikor jön. Novodomszky Éva itt lesz, ő már nagyon várja és örült a meghívásnak, Hevesi Tamás is lelkesen készül – beszélt az előzményekről és a vendégekről Szurmik Zoltán.A tagozat vezetője elmondta, a gálaműsoron adják át először a Bácskai Mihály-díjat. Az elismerést ezentúl a kétévente megrendezett Skabá Fesztiválon adják majd át annak, aki a közéletben vagy a művészi életben kimagaslót alkotott.