Zebrát kérnek a szentesi rendelőhöz

Hárommillió forintba kerülne az átkelő. Fotó: Králik Emese

– Nagyon messze van ide a legközelebbi zebra, kénytelen az ember szabálytalankodni – hallottuk Szentesen Burai Andreától. Aki a túloldalról igyekszik a Vásárhelyi úti orvosi rendelőhöz, először alaposan szétnéz. Az utca igen forgalmas, sokszor egymást érik az autók, a két oldalán egy-egy kerékpársávon is haladnak. Átkelő csak pár száz méterre, a Nyíri köznél van. A környék forgalmas, járművekkel, de gyalog is sokan járnak arra.A rendelőben gyermek-, illetve felnőtt háziorvosok rendelnek, valamint egy éve az orvosi ügyelet is ebben az épületben van.

A közelmúltban egy testületi ülésen vetette fel a gondot egy képviselő, Bujdosó Tamás. Arról, hogy mi lesz a zebra sorsa, a városháza műszaki irodájától kapott választ. Ebből kiderül: három éve már elkészítettek egy előzetes kalkulációt. Akkor úgy találták, tervezéssel, engedélyeztetéssel együtt legalább 2,2 millióba kerülhet. Ha a közvilágítási hálózatot is át kell hozzá alakítani, az ár további egymillióval nőhet. A pénzt az idei költségvetésben lehetne erre a feladatra elkülöníteni.