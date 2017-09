Zene egy jó fröccs mellett

A kétnapos szentesi bor- és pálinkaünnep, illetve térfesztivál programjai a férfit is a Kossuth térre csábították, ahol a színpadi események egymást váltották, pénteken és szombaton is bőven akadt látnivaló.Néhány italosstand, büfé, édességárus, és nagyon jó hangulat – talán így írhatnánk le az eseményeket. Igen titokzatosan harangoztak be egy programot, a plakáton is csak ennyit írtak a szervezők: „17.30: Titok". Kíváncsian vártuk, mi lesz az, szombaton végre választ kaptunk a kérdésre.

Arról van szó, hogy néhány szentesi vállalkozás L'amour napok néven október elején egy egyhetes, kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít. A kisszínpad egyik sztárja az egykor a Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozatán tanult Kabai Alex volt, ő a jelenlegi gimiseket is bevonta a produkcióba.A nagyszínpadon szombat este Caramel vitte a show-t, hatalmas tömeg volt kíváncsi az élő koncertjére.