Zöld város lesz Szentes - Megkezdődött rekreációs park épülése

Megkezdődött a tereprendezés. A sokáig üresen álló telken rekreációs park és kutyafuttató épül.

Fotó: Majzik Attila

A régóta üresen álló telek egy pihenőparkként fog újjászületni – tájékoztatta lapunkat Antal Balázs Tibor. A helyi önkormányzat városfejlesztési bizottságának elnöke elmondta, a parkban burkolt felületű sportpálya, kültéri pingpongasztal, valamint egy drótkötélpályás csúszka is várja majd a fiatalokat. A készülő park látogatóinak kényelmét utcai bútorok, ivókút, gyalogos sétányok és járdák szolgálják a jövőben. A tömbházak felőli oldalon burkolt parkolóhelyek és kerékpártámaszok épülnek, az árnyékot pedig a park szélére telepített fasor nyújtja majd. A pihenőhely kialakításakor az állatbarátokra is gondoltak, a terület Somogyi Béla utca felőli részén elkerített kutyafuttató készül.– Ez a beruházás egy nagyobb folyamat, a Zöld város projekt része. Nemrég egy rendkívüli testületi ülésen választotta ki a testület a legjobb árajánlat alapján a kivitelezőt. Most zajlanak a terület-átadások, előkészületek, és a város több pontján is elkezdődnek az építkezések – mondta el Antal Balázs Tibor. A képviselő kiemelte, fontos szempont volt, hogy a beruházások helyi vállalkozások bevonásával történjenek.Szentes több területe is megújul, illetve átalakul a „Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért" és a „Bringázz Szentesen – kerékpárosbarát fejlesztés" pályázatoknak köszönhetően. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával rendbe hozzák a Széchenyi ligetet és a Hősök erdejét, új Eszperantó gyalogoshíd épül, az említett Somogyi Béla–Új utcák sarkán pedig közösségi tér készül. Régi vágya a szentesieknek a tiszai strandhoz vezető kerékpárút, most az is elkészülhet, valamint bicikliút épül a Kiss Zsigmond utcán és a 45-ös számú főút mellett is az Ipartelepi úttól a tv-toronyig.A kivitelezők vállalták, hogy még idén október 31. és december 31. között mindennel elkészülnek.