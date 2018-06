Zoltán keresi azt az ismeretlen férfit, aki önzetlenül segített a balesete utáni percekben

Raczkó Zoltán maradandó sérüléseket szenvedett a motorbalesetben. Fotó: Török János

– Hódmezővásárhely felől motoroztam Szentes irányába. A derekegyházi kereszteződésben azonban nem adta meg az elsőbbséget egy autó. Sem megállni, sem kikerülni nem tudtam a szabálytalan autót. Összeütköztünk – emlékezett vissza 2017. július 19-ére a 28 éves szegedi Raczkó Zoltán A fiatalembert egy ismerőse ajánlotta szerkesztőségünk figyelmébe. Kérte, hogy segítsünk megtalálni azt az embert, aki a baleset utáni percekben a segítségére volt.– Iszonyatos fájdalmaim voltak. Az aszfalton feküdtem. Egyszer csak odajött hozzám egy 50-60 év közötti férfi. Megfogta a kezem, nyugtatgatott, mint egy apa a fiát. Mondta, hogy ne törődjek semmivel, már hívták a mentőt. Kérdeztem, mi van az autóssal meg a motorommal. Mindenre válaszolt. Azt is elmondta, hogy egy nagy puffanást hallott, és amikor látta, hogy mi történt, gyorsan a helyszínre jött. Nagyon jólesett a törődése. 27 évesen életem legszörnyűbb perceit éltem meg, pokoli fájdalommal, ismeretlenek között. Ő pedig mint egy pótapa vigyázott rám a mentők kiérkezéséig. Azokban a percekben felbecsülhetetlen lelki segítséget nyújtott. Másnap pedig még a szentesi kórházban is meglátogatott, hogy megkérdezze, hogy vagyok. Hozott paprikát, amit a saját kertjében termesztett. Akkor még a műtét és a gyógyszerek hatása alatt voltam. Sajnos a férfi nevét nem tudom – mondta Raczkó Zoltán.A motoros lába darabokra tört. A felépülés nehezen megy . Három hónapja már mankó nélkül jár, de maradandó károsodást szenvedett. A törött lába 2 centivel rövidebb lett. Élete végéig sántítani fog.– Próbáltam felkutatni a férfit, de eddig nem sikerült. Vékony testalkatú, őszes hajú, látszott rajta, hogy egész életét tisztes kétkezi munkával töltötte. Akkor is munkásruhában volt. A kertje vagy a munkahelye valószínűleg a derekegyházi kereszteződés közelében található, hiszen hallotta a csattanást. Szeretném felkeresni, hogy személyesen köszönjem meg az önzetlen segítségét. Ritka manapság az ilyen jó ember. A baleset okozója például csak most, 3 hete, a tárgyaláson mondott annyit, hogy „Akkor bocsánat..." – mesélte Zoltán.Aki a leírás alapján ráismer az ismeretlen segítőre, kérjük, jelezze szerkesztőségünknél.