Zsolna számára is új fejezet kezdődik: leendő elsőst faggattunk, mit gondol az iskoláról

Csinosan, elegánsan – irány az évnyitó ünnepség. Fotók: Králik Emese

– Ez a rajzcuccom, ez egy paletta, ez a tisztasági csomag, van egy poharam, a Jégvarázs meséből a főszereplő van rajta – mutatta izgatottan a szentesi Kardos Emma Zsolna. – Várom az iskolát, szerintem jó lesz. Még csak a nevemet tudom leírni és elolvasni, meg tudok számolni egy kicsit. Minden könyvet átnéztem, mind tetszik. Ez itt például a matek. A könyvmatricákat én választottam, de anya fizette ki – avatott be a bevásárlás részleteibe.

Teljes menetfelszerelésben.

A kislány sok ezer társával együtt holnap kezdi az általános iskolát. Nagy lépés ez nekik: kis ovisból most már komoly, nagy iskolások lesznek – legtöbbünk még felnőttkorában is fel tudja idézni az ezzel járó izgalmakat. Zsolna abból a szempontból kicsit könnyebb helyzetben van, hogy két nővére ugyanabba a szentesi katolikus iskolába jár, ahova holnaptól ő: Rézi hetedikbe megy, Lujza negyedikbe. A nagyok miatt már képben van, tette hozzá az édesanyjuk. – Szoktunk vele a suliról beszélgetni, már mindent elmondtunk róla – árulták el a testvérei.A 6-7 éveseknek ilyenkor annyi újdonsággal kell szembesülni, Zsolna is alig tud még betelni a látvánnyal. Egy nagyobb iskolatáska, egy kisebb hazajárós mindennapi, tornazsák, tisztasági csomag, rajzfelszerelés – az egész konyhaasztalt beborítják Zsolna új dolgai. – Ez itt a sportcuccom, „fitkid" jel van rajta, mert abba az egyesületbe járok edzésre – mutatta büszkén a flitteres rövidnadrágot. – A sportklubban van sok olyan lány, aki ugyanebbe az iskolába jár, csak nagyobb, mint én, szóval már vannak a suliban barátaim. Ráadásul az is jó, hogy Lujza mellé, a szomszéd terembe fogok járni – mosolygott.

Az édesanyjuk szerint, bár ezt tényleg nem gondolta volna előre, de ez, a harmadik iskolakezdés a legizgalmasabb számára.– Egyébként bátor kislány, kiáll tornázni egy egész sportcsarnok elé, de erre most valahogy nagyon rástresszelt. Ki tudja, talán azért, mert az oviból egyedül ő megy ebbe a suliba. Olyan kérdések merültek fel Zsolnában, amelyekre egy felnőtt nem is gondolna. Egyre csak kérdezgette, hogyan kell majd szólítani Lujzi tanár nénijét, kik az osztálytársai. Kiderült, hogy arra gondolt, majd valamelyik nővérével kell egy osztályba járnia. Akkor persze tisztáztuk a félreértést – nevetett az anyuka, Kardos-Papp Réka.Közben Zsolna felülbírálta a saját korábbi véleményét, a beszélgetés végére már úgy gondolta, az iskola tulajdonképpen nem is akkora buli. – Talán az lesz benne a jó, hogy szerezhetünk új barátokat. De a tanulás nem lesz valami izgalmas, mert mindennap menni kell majd, és soha nem lehet egy szabadnapom sem – dohogott. – Zsozsi, nyugi, lesz szabadnapod – nyugtatták a jóval nagyobb tapasztalattal rendelkező nővérei.