Állami szolgáltatásokkal ismerkedhetünk a fesztiválon - Tréfásan a NAV-ról a SZIN-en

Tréfás, könnyed formában lehet ismerkedni a kormányhivatal és a az egyébként nem a humoros oldaláról ismert adóhatósággal. Fotó: Karnok Csaba

Varga Márta, a hivatal kommunikációs szakembere mutatta be a két szerv szolgáltatásait, majd Csurgó Edit, a NAV adóügyi igazgató-helyettese elmondta, öt éve vannak jelen a fesztiválon, ahol akár tréfás formában is ismerkedhetnek a fiatalok az egyébként nem a humoros oldaláról ismert adóhatósággal. A fiatalok már több kérdéssel fordultak a NAV munkatársaihoz, érdeklődtek például, hogy mennyi cigarettát lehet behozni Szerbiából, valamint a pálinkafőzés szabályaira is kíváncsiak voltak. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője a gyermekvédelem és az áldozatsegítés témakörét emelte ki a tájékoztatók sorából.Gere Anikó Mónika, a Karitáció Alapítvány programkoordinátora pedig arról tájékoztatott, hogy a nehéz sorsú gyermekek beiskolázására gyűjtenek adományokat a fesztiválon. A SZIN-en még szombaton is kint lesz a kormányablak busz, amelyben személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézéssel várják azokat, akik elhagyták a fesztiváli forgatagban személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, vagy más hivatalos okmányukat.