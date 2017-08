Angol különlegességgel és egy köntösös fiúval indult a buli a Partfürdőn - íme a SZIN 1. napja képekben!

Frappé a SZIN-en



Kiadónk élménykereső applikációja, a Frappé is ott van a SZIN-en. A Délmagyarország élménykeresőjével ismerkedhetnek meg azok, akik a Partfürdő középső nagy úszómedencéjéhez látogatnak a SZIN ideje alatt. A Frappé- teraszon chill-lounge hangulat uralkodik majd, melynek központja az úszómedence, ahol pizzaszeletes-, pálmafás szigeten vagy akár fánkos úszógumikon is tudnak úszkálni a fesztiválozók. A medence mellett napozóágyon, napozószékeken pihenést, telefontöltési lehetőséget és ingyen WIFI-t biztosítunk a fesztiválozóknak.

– Sokkold ezt a kib....tt rendszert! – kiáltotta a Depresszió együttes frontembere, majd a lemenő nap fényében sokkolta a zenekar az egyre emelkedettebb hangulatba került közönséget a Szegedi Ifjúsági Napok első napján szerdán délután. És még csak ezután következett az angol Enter Shikari, a metált, a hardcore és a különböző elektronikus zenéket egyedi módom összegyúró csapat. – Ez még csak a bemelegítés, ez egy cuki koncert – mondta az egyik fiatalember, miközben a csapat rajongóinak kemény magja a nézőtér közepén rúgta a port.Még az igazi kemény buli kezdete előtt megkerestük a fábiánsebestyéni Varga Imrét, a hódmezővásárhelyi Bene Dávidot és Mondrucz Áront, akikkel még a beköltözéskor találkoztunk és arról érdeklődtünk, hogy sikerült az előző este. A fiatalok épp a Frappés lányokkal fotózkodtak, és elmondták, hogy már majdnem elfogyott a 10 ezer forintjuk, amit a Festipay-es kártyájukra töltöttek kedden délután.– Sikerült hozzájutnunk egy kis pálinkához először bekészültem, de utána jobban lettem és majdnem sikerült becsajozni, de még nem jött össze. Reggel kilenckor keltünk, azóta iszunk – avatott be a részletekbe Dávid.A halál angyala az angol csapat koncertje előtt lépett ki az egyik vécéből. Zoli, beceneve, Hambi Monorról egy másik fesztivál áldozata, egy fogadás miatt hálóköntösben kell részt vennie minden fesztiválon. Sötét köntöse kísértetiesen libbent a mobilvécé neonfényében.Szerencsére meglett a tavalyi SZIN-en eltűnt Fáni, a kék elefánt is, aki gazdájával sétált büszkén körbe a fesztiválon. – Utolsó nap a Belvárosi-híd alatt találták meg Fánit és juttatták vissza hozzánk. A budapesti fiatalok kék elefántja azóta számos fesztivál ikonikus szereplője lett. A bájos kis állatra egy sálat is adtak gazdái, hogy meg nem fázzon az egyre hűvösebb szegedi éjszakában. Csütörtökön többek között az Irie Maffia, a Halott Pénz és a Budapest Bár buliján szórakozhat Fáni a kék elefánt és a fesztiválozó közönség.