Apa punk volt, anya úttörő, én maradok hipszter, tisztelettel - Kommunista karneválból Tisza-parti YOLO-királyság

Akkor és most



A 67-es karneválon még a KISZ városi bizottságánál pecsételték az ebédjegyeket. Ma #foodporn megjelölést kap a street food egy-egy remekműve. Az esztrádműsor rövid zene-, ének- és táncszámokból, ill. prózai művekből álló, rendszerint alkalmi jellegű színpadi egyveleg. Ehhez képest 2017-ben például Color Party-n zúztunk szivárványszínűre mázolva. Aki akkor még nem született meg: VIT világifjúsági találkozót jelent. Ma más trendek tematizálják a fesztiválokat, például ki mekkora sztár az Instán vagy a Spoty-n.

Tornacipős fesztivál

IFA-platón a metálzenekar

Megtörték a csendet

Ki nyerhette a tej-sör vetélkedőt?



Lapunk 71-es beszámolója szerint a Centrum Áruház cipőparódiával vett részt az ifjúsági napok felvonulásán. “Járjon néha mezítláb is" - mondták. 74-ben például borravaló reklám, tej-alkohol vetélkedő is volt, és bepillanthattak a nézők a Hír-Kacsa központ főszerkesztői szobájába.

A KISZ, az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda és a szabadtéri hármas emblémájával ellátva rendezték meg 1967-ben még karneválként az ifjúsági napokat 4 ezer „tarka ruhás, vidám fiatal" részvételével. Lapunk akkori beszámolója szerint volt, aki a tsz-ben a szőlőkötözést hátrahagyva érkezett a Kommunista Ifjúsági Szövetség Szeged városi bizottságának invitálására.A felvonulásokon a humor lételem volt, a 68-as ifjúsági napokon a halászlékockákat hálójába merítő halász jelenete nemcsak helytörténeti kötődésű, közönségkedvenc kreáció is lett. Az akkori városi tanács épülete előtt nyílt meg a rendezvény, és innentől kezdődik a SZIN hivatalos időszámítása. Vidám ifjúsági esztrádműsor is kísérte már a felvonulást „VIT koktél, 68" címmel az Újszegedi Szabadtéri Színpadon többek között egy kongói, néger (ezt ma már így leírni nem igazán polkorrekt) énekes részvételével. Aztán 69-ben már telefonon, de még természetesen vezetékes készüléken jelentette lapunk újságírója, hogy a fesztivál történetében először „zenés, táncos éjszakát tartanak". De nemcsak kulturális, tudatos politikai demonstráció volt ez a mindenkori VIT tematikáját követve.A fesztivál sokat lazult a 80-as évekre. Ingyenességét a punkok használták ki, tornacipős fesztiválnak is nevezték. Az olyan sztárfellépők, mint a V’Moto-Rock – Demjén Rózsival az élen – tömegeket vonzottak. A 80-as években rengetegen aludtak a Stefánián vagy a ligetben, sokan sok sört ittak meg, és némi konfliktust is okozott, hogy a Tisza-part Szeged felőli oldalát ellepték az ország „huligánjai". A hippi kinézetű fiatalok az egész éjszakán át tartó tivornyától elfáradva a parkokban hunytak meg éjszakára. A Móra-múzeum előtti szökő-kútban lógatták a lábukat, fürdőztek és mostak fogat. Aztán elszenderedett a SZIN is, de álma szerencsére csak Csipkerózsika-szerű volt.Sörivó és valódi sportversenyeket is rendeztek aztán az újraéledő ifjúsági napokon. 1990-től 2002-ig a Városi Rock Klub szervezte a fesztivált. Akár támogatás nélkül, a Dugonics téren és különböző klubokban, a Laposon is zajlott a SZIN olyan fellépőkkel, mint a Nemtelen Erotika, a Gőzerő vagy a Volvox, később például Deák Bill Gyula is koncertezett. Volt, hogy a vidámparkban két IFA-plató képezte a színpadot.– A Lapost találtuk a legjobb helyszínnek. Egyszer megpróbáltuk lezárni és jegyet szedni, de ez lehetetlennek bizonyult– mesélte korábban lapunknak a 30 forintosnak tervezett belépőkről Szurdi Zsolt, a Városi Rock Klub azóta elhunyt vezetője, a SZIN és Szeged életének legendás alakja.Mai formájában 15 éve indult újra a SZIN, Ganxsta Zolee és a Kartel már akkor is megmondta a frankót – talán akkor még nem volt avítt ez a kifejezés –, fellépett a Pál Utcai Fiúk és a Republic is. Rock, pop, funky, drum and bass, jazz és soul is szólt. Azóta a fellépők és a résztvevők száma is nő, és az első fesztiválozók, a gólyaként Szegeddel ismerkedők, a hazajáró helyiek, a nyarat búcsúztató fiatalság – mert mindenki fiatal, aki itt bulizik – élvezi a szabad fesztiválozást.A gót vagy éppen a lójelmez, a virágfüzér és az unikornis-úszógumi, mind-mind kötelező elemei lettek a SZIN-nek, aki spórolt az energiával, appon pörgeti a progikat, re-pohárból szürcsöli az egyszer használatos sört. Minimum kézműves, de lehetőleg hipszter is a buri, mellé a málnás fény maximum az elménket világítja meg. Mindent lájkolunk, ami YOLO, és nem szégyen még a lángossütőnek is azt üvölteni: nagyszínpad!