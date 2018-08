Buli, csók és zsíros kenyér - Dévényi Tibi bácsi büszke a retróra

50 éve egy farmeres srác konferált az ifjúsági napok színpadán, aki azóta meghatározta, sőt nyomatja is a retrót. Ez ma a fiatalok zenéje Dévényi Tibi bácsi szerint, nem számít, ki hordott pelust, és ki szakadt gatyát, amikor először sláger lett a We will rock you... A lemezlovas a Délmagyarország napilap vendégeként lép újra SZIN-re, és hoz magával 12 pöttyös labdát. Igen, tizenkettőt.

– Az első, 68-as ifjúsági napoknak Szegeden te voltál a konferansziéja. Hogy is volt?

– ülönleges az élmény, főleg, hogy 50 év után is fellépek a színpadán! Az Expressz Ifjúsági és a Diá Utazási Iroda művészeti vezetője voltam, miután 65-ben nyertem a Ki mit tud?-on parodistaként. Részt vettem az olyan fiataloknak szóló programok, mint az ifjúsági napok életre hívásában. Akkor még nem fesztiválnak hívtá , de volt zene, buli, ókolózás, zsíros kenyér. Több évig konferáltam, majd miután én lettem az Illés, a Metro és az Omega állandó műsorvezetője, nehezebb volt egyeztetni, de ésőbb is lekerültem a szegedi Szabadtéri Színpadra. Korábban a konferanszié öltönyös, csokornyakkendős bácsik voltak, de mindenkit megmentett, hogy jött egy farmernadrágos, pólós srác, és jókat mondott a színpadon. Akkor indult a beatzene Magyarországon, a zenekarok még nem tudtak egy étórás műsorral színpadra lépni. – Egybeforrt a neved a retróval. De mi az pontosan?

– Egy idősödő lemezlovas találta ki egy gólyatáborban, az ő neve Dévényi Tibor. A múlt zenéje tért akkor vissza. A barátaimnak nem tetszett a kifejezés, inkább a nosztalgiadiszkót nyomtá volna. De mondtam nekik, hogy ét szótól válik valami trendivé, ez a retró és a wellness. És a várakozások ellenére ez nem az idősek, a fiatalok zenéje lett: a múltat nevezté el retrónak. Erre büszke vagyok!



– Oké, de én például még erősen pelusos volam, amikor Freddie Mercury, a Queen énekese meghalt. Hogyan lett a retró mégis a fiatalok zenéje?

– Az idősebb generáció már nem szívesen jár el táncolni. Nem azért, mert nem szeretnek: ott a család, a munka, az otthon... de a zenét ismerik, általuk pedig a gyerekeik is. Másfelől erre lehet aztán bulizni! Nem véletlenül az egyetemistá örében hódított először a retró. Vegyes érdeklődésű fiatalok kerülnek egy özösségbe a felvételi után, de özös, hogy mindenki bulizni akar. Nem lehet az egyiknek soult, a másiknak rockot játszani, özös zene kell. A műfajok változnak, de a retró az örö . Dévényi Tibi bácsi – akkor még Dévényi Tibi – az első ifjúsági napokon mint konferanszié. – Csak júliusban 17 fesztiválon léptél fel. Túl a 70-en mitől vagy ilyen fitt?

– Nemrég özösen álltunk színpadra Szikora Robival, ő mondta, hogy csak előre menekülhetünk. Ezt a szakmát nem lehet abbahagyni: amíg bírjuk, menni, csinálni kell. Utazgatni már nem olyan nagy öröm ugyan, de a özönség szeretete éltet. Mielőtt színpadra lépek, és hallom a több ezres özönséget skandálni, minden fájdalmam elmúlik.



– is észülsz minden fellépésedre. Hány legendás pöttyös labdád van otthon?

Csajozós szövege: – A 72. életévemben már nincs, bár meglepődö , amikor kislányok üldik fel a színpadra a szívecskéket. Ez inkább a tisztelet, mint a szerelem jele, de emlékszem, az ifjúsági napok kezdetein minden este máshol aludtam – az pont 50 éve volt!

Slágere: – A DJ kicsit olyan, mint a fociban a játékvezető, egyik sem nevezi meg a kedvenc csapatát. 50 éve őrzöm ezt a titkot, de azt elmondhatom, hogy aki slágereket énekel, az a kedvencem.

önyve: – A színművészetire József Attila-versekkel vettek fel, az irodalom az életem! Éjjel-nappal Márai Sándort olvasok, mert konzervatív író ént ugyanúgy aktuális – a csajozás szempontjából is.

