Így alakították át a SZIN programját Sean Paul lemondott koncertje miatt

– Annak ellenére, hogy már péntek kora délután köztudott volt, hogy Sean Paul egy térdsérülés miatt lemondta a szombati koncertjét, folyamatosan vásárolták a jegyet a SZIN zárónapjára – mondta Kolonics Erika , a SZIN főszervezője, hozzátéve, hogy annyi jegy fogyott, hogy péntek késő este már le kellett állítani a jegyeladást, tehát a szombat is megtelt. – Az, hogy Sean Paul fellépése nélkül is ilyen nagy az érdeklődés a SZIN iránt, számunkra azt jelenti, hogy a fesztivál atmoszférája, a "SZIN-feeling" az igazán vonzó, ami rendkívül jó érzés – tette hozzá a főszervező.Kolonics Erika azt is elmondta, hogy a jamaikai sztár hiányát az utolsó pillanatban már lehetetlen volt pótolni.– Bár mindent megtettünk, egész szombat hajnalig "izzottak a telefonok", sőt még az is felmerült, hogy a Pet Shop Boys szombaton egy ráadáskoncertet ad, végül azonban azt tettük, amit minden fesztivál tud tenni ilyenkor: átalakítottuk a programot – mondta a főszervező.