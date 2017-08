Ilyen még nem volt: a Frappé extrákkal lép a SZIN-re - Terasszal, medencével, ingyen wifivel készülünk

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A Délmagyarország élménykeresőjével ismerkedhetnek meg azok, akik a Partfürdő középső nagy úszómedencéjéhez látogatnak a SZIN ideje alatt. A Frappé- teraszon chill-lounge hangulat uralkodik majd, melynek központja az úszómedence, ahol pizzaszeletes-, pálmafás szigeten vagy akár fánkos úszógumikon is tudnak úszkálni a fesztiválozók.A medence mellett napozóágyon, napozószékeken pihenést, telefontöltési lehetőséget és ingyen WIFI-t biztosítunk a fesztiválozóknak.A csinos hostesslányok a SZIN-ről sem maradhatnak el. Aki segítségükkel letölti Szeged élménykeresőjét, annak a hölgyek ajándékkupont adnak cserébe. Ezzel az újdonsült applikáció-felhasználó a Frappé vendége egy feles jagerre a Tisza Gyöngye alatti Hungi pultnál. De nem fukarkodunk, az is jogosult az ingyen felesre, aki felmutatja a lányoknak az applikációt a telefonján!A helyszínről video-és fotóanyag is készül, amelyet a Frappé Facebook oldalán folyamatosan nyomon követhetnek az érdeklődők.A SZIN részletes programjai napi- illetve színpad szerinti lebontásban az élménykeresőben megtalálható.