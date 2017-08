Jó kezekben a fesztiválozók - Felkészültek a SZIN-re a mentősök is

Feledékenységből baj



A Sziget fesztiválon több mint 200, a világ számos országából érkező fesztiválozót szállítottak a budapesti Honvédkórházba. Évről évre nagy számban fogadnak a Szigetről érkezőket: 2015-ben 192, tavaly 230, idén 208 embert láttak el. Idén a legsúlyosabb eset egy epilepsziás rohamot kapott férfi volt. A legtöbb sérülés zúzódás vagy végtagtörés volt, de sokaknak amiatt volt szükségük orvosi segítségre, mert otthon felejtették rendszeresen szedett gyógyszereiket – írta az MTI.

Szeged nyárzáró bulija, a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) holnap kezdődik. Több olvasónk kíváncsi rá, hogy melyek a leggyakoribb sérülések egy ilyen rendezvényen, és hogy mit tehetnek azért, hogy ők maguk és bulizó gyermekeik elkerüljék őket. Hangai József tapasztalt szegedi mentőtiszt válaszol.– Az, hogy egy-egy fesztiválon milyen sérüléseket kell ellátni, nagyban függ a fesztivál jellegétől. A Szegedi Ifjúsági Napokon nagyon ritkán történik igazán komoly baleset. Leggyakrabban azzal keresnek fel minket a fiatalok, hogy feltörte a lábukat a cipő, vagy homok ment a szemükbe.Minden esetben segítünk, de ha előre felkészülnek, az ilyen kellemetlenségeket maguk is orvosolni tudják. Érdemes műkönnyel, ragtapasszal érkezni a zenei fesztiválokra. Ezenkívül törések, húzódások, ficamok fordulnak még elő gyakran, melyek nagy része az ittas állapotban meghozott rossz döntéseknek köszönhető. A fizikai törvényszerűségek érvényesek maradnak akkor is, ha mi már eleget ittunk. A kerítés átugrása ugyanúgy fog fájni, mint józanul. Egy kis odafigyeléssel a komolyabb sérülések tehát elkerülhetők. Természetesen senkitől sem várunk absztinenciát egy fesztiválon, de a mértékletességre azért érdemes törekedni.

Nem kell szégyenlősnek lenni, ha gond van, bárkit fogadunk!

Hangai József szegedi mentőtiszt

A fizika törvényei pár sör után is érvényesek maradnak. Ennek tudatában több sérülés elkerülhető.

– Egy fesztiválozó egyszer fejest ugrott a víz nélküli medencébe, egy másikat pedig a Tiszában ülve találtunk meg kihűlve. Egyszer pedig előfordult, hogy valaki eszméletlenre itta magát.– A vírusoknak általában nem kedvez a nyári időszak, bár a nyári gastroenteritises fertőzéseket általában vírusok okozzák. Megfelelő személyi higiéniával csökkenthető a veszélye egy tömeges megbetegedésnek. A tiszti főorvosi szolgálat pedig olyan komolyan ellenőrzi az étel és ital árusítására alkalmas helyeket, hogy egy ételmérgezésnek is nagyon kicsi az esélye

Gyógyító gondolat



„A reggeli kulcsfontosságú abban, hogy a szülők biztosítani tudják a gyermekeiknek szükséges tápanyagokat"

– húzta alá Gerda Pot, a King’s College London (KCL) új tanulmányának egyik szerzője. Az eredmények szerint a napi rendszerességgel reggeliző gyerekek nagyobb mennyiségű folsavat, kalciumot, vasat és jódot fogyasztottak naponta, mint a reggelit kihagyó társaik. A nem reggelizők 31,5 százaléka a brit kormány által ajánlott napi vasmennyiség alacsonyabb értékét sem érte el, míg a rendszeresen reggelizőknél ez az arány mindössze 4,4 százalék volt. A reggeli rendszeres kihagyása esetén előfordulhat, hogy a gyerekek nem jutnak hozzá a növekedésükhöz és fejlődésükhöz szükséges kulcsfontosságú tápanyagok ajánlott napi mennyiségéhez – állapították meg a KCL szakemberei.

– Az Országos Mentőszolgálat biztosítja az ifjúsági napok őrzését. Rohamkocsival, esetkocsival és mentőkocsival is jelen vagyunk. Lesz olyan kolléga is, aki a fesztiválozók között „járőrözik", hogy azonnal tudjon segíteni, ha baj van. Nem kell szégyenlősnek lenni, ha gond van, ott vagyunk, bárkit fogadunk!– Remek az együttműködés a vízimentőkkel, a biztonságiakkal és a helyszínen járőröző rendőrökkel is, így bár valóban komoly veszélyforrást jelent a folyó, szerencsére nem szokott problémát okozni.