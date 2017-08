Jogosítvány, személyi, slusszkulcs, inzulinadagoló: többládányi holmi a SZIN-ezők hagyatéka

– Nem tudjuk, van-e pénz a leadott pénztárcákban, mert sosem szoktuk megnézni, de elvesztett személyi okmányokból egy köteggel összeszedtünk – mutatta tegnap délután a szegedi Partfürdőn László György létesítményvezető, akit arról kérdeztük, milyen tárgyakat hagytak hátra a fesztiválozók. Személyi, adó- és diákigazolványból, jogosítványból, bérletből, bankkártyából legalább húsz-harmincat láttunk. A Facebookon az elmúlt napokban sokan keresték az elveszett okostelefonjukat – nekik az a rossz hírünk van, hogy mindössze egy készüléket adtak le, és az sem okostelefon. Volt, aki felvert sátrát kereste, mert ott felejtette, de tegnap délután már egy sátornak sem volt nyoma a kempingben.Volt viszont egy fél láda hajtógázas dezodor, amit veszélyes eszköznek minősítve még a belépésnél koboztak el a biztonságiak, viszont a buli végén már nem jelentkezett érte senki. Ugyancsak a biztonság miatt vettek el a belépésnél sok esernyőt – ezek egy másik ládában várták a gazdáikat. – Leggyakrabban késeket, villákat veszünk el a bejáratnál, ezekért többnyire jelentkeznek is a buli végén. De előfordul, hogy valaki kisbaltával vagy kalapáccsal érkezik. Nyilván sátorveréshez használná, ám ettől az még veszélyes eszköz, nem engedhetjük be – magyarázta László György.Kulcsokból is több marékkal gyűlt össze, a lakáskulcsok mellett akadt slusszkulcs is. Gazdátlan ruhadarabokból is összegyűlt egy félládányi. Talán a legfurcsább, amivel találkoztunk, egy elvesztett inzulinadagoló toll, amit tegnap délutánig nem kerestek – reméljük, a gazdája jól van.– Egy hétig bárki megtalálja a Partfürdőn az elvesztett holmijait, utána átvisszük az Ifjúsági Házba, ott lehet érdeklődni utánuk – tette hozzá László György.