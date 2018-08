Kutya jó a buli a SZIN-en

Fesztiválfeeling a tasiban, a kedvencek is szívesen időznek a Partfürdőn. FOTÓ: Török János

Mert ebben a forgatagban örülnek a napfénynek, de boldogok az esőtől is, jó nekik, ha zakatol, de akkor is, ha dudorog az a zene, kisszínpad, nagyszínpad, töltésoldal – az is mindegy. Nem baj, ha szakadt a cipő, szottyadt a virsli, langyos a sör (sok hideg sör közt elfér, ugye, egy langyoska is), örülnek az idegennek, hát még az ismerősnek. Elnézve ezt a mindenkori fesztiválidillt, nem hagyhatjuk szó nélkül: hétköznap miért nem lehet ezt ugyanígy gondolni?