Látványos showműsorral érkezett a SZIN-re a Pet Shop Boys - galéria a péntek esti telt házas buliról

Az extravagáns, látványorgiát kínáló élő fellépéseiről ismert angol szinti-pop formációt Neil Tennant, a Smash Hits nevű angol popzenei lap szerkesztője (énekes) és Christopher Sean Lowe építészmérnök-hallgató (billentyűs) alapította 1981-ben Londonban. Ők Anglia legsikeresebb popduója. A Pet Shop Boys először 1991-ben járt Magyarországon, legutóbb négy éve, 2014-ben. A zenekar a Super Tour részeként érkezett a SZIN-re.A páros most is kitett magáért, a klasszikus slágerek mellett a legújabb dalaik is felcsendültek a telt házas péntek esti bulin, a többezres közönség előtt. A látványos showműsor élvezeti értékét kissé csökkentette, hogy a hang időnként kifejezetten torz volt. A SZIN közönsége ezzel együtt díjazta a produkciót.