Leszakad tőlük a plafon is -többen is a SZIN-en jubilálnak

Megkérdeztük a fesztivál korábbi arcait: Miért jó SZIN-ezni?

Jáksó László műsorvezető: A 2006-os SZIN arca visszatérő fesztiválozó, a programok mellett a társaságért jár a fesztiválra. – Miért ne mennék, hát szegedi vagyok! A városban is szétnézünk a barátaimmal, alig várom, hogy az újszegedi fesztiválhelyszínről átsétáljak a közeli belvárosba – mondta. – A strandokat is rendszeresen meglátogatom. Ez a SZIN varázsa. Badár Sándor humorista, színész: A 2007-es Mr. SZIN-nek a duma-rekordkísérlete volt az egyik legemlékezetesebb szegedi fesztiválélménye, amikor 7 és fél órán keresztül be nem állt a szája. A hazai pálya átsegítette a hőségen és az ájuláson, de meg kell dolgozni a fesztiválozó figyelméért. – Itt rögtön jön a kritika – magyarázta. – A leültetett közönség visszafogottabb, de az, hogy a fesztiválozó alapvetően jó hangulatban érkeznek, nem jelenti azt, hogy mindent elfogadnak, amit kapnak: a fesztiválközönséget meg kell nyerni! Nová Péter zenész, színész: A SZIN 2009-es arca szerint egy 50 éves fesztiválon átcsúszik a történelem, és egyben ez az évforduló a létjogosultságát is bizonyítja. – De nem nehéz egy olyan városban, mint Szeged, hangulatossá tenni egy fesztivált – mondta az alkotó, aki részben a városban, a szabadtéri színpadán nőtt fel. Nová Péter a fenntarthatóság „nagykövete" volt a SZIN-en, amely az első közt vált zöld szemléletűvé. – A fesztiválozás a modern kor kultusza, de egy ilyen rendezvénynek hatalmas az ökológiai lábnyoma. A jelenlegi, már-már klímaháborúnak nevezhető helyzetben egy felelős szervezőgárdának igenis dolga a környezetvédelemmel is foglalkozni – tette hozzá. Anger Zsolt színművész: 2017-ben volt a SZIN arca. A fesztivál előkészületeiben akkor – elég őrült – videókkal segédkezett. Megtudhattuk, hogy Szeged nemcsak arról nevezetes, hogy a Jászai Mari-díjas színész a város szülötte, de például Szent-Györgyi Albert is itt találta fel a zöldpaprikát. A kisSZINem kifejezést – amelyért további 50 év hálával tartozunk – Anger Zsoltnak köszönhetjük.

– Tavaly töltöttem az 50-et, anyukám ezért meg is érdezte, miért Lovasi 18 a turné neve? Van egy kis csavar benne – sztorizott Lovasi András , aki a SZIN-re egyszerre ét formációval érkezik: egy időben lesz ugyanazon a színpadon a Kispál és a Borz és a Kiscsillag, mindenki játszik mindent.Évtizedek alatt nemcsak a zenekartagok, de a pályatársak élete is összefonódott.– Generációs fonal öt össze azokkal, akikkel egyszerre jelentünk meg a rockzenei ínálatban. Kiss Tibivel, a Quimby frontemberével a kezdetek óta sokat beszélgetünk. Nagy „szakszervezetis" egyébként, mindenen változtatni akar. Ő mondta, hogy mi vagyunk az első olyan generáció, amely nem mások árára próbál meg karriert befutni. Abban igaza van, hogy amikor először, előzenekarként játszottunk az ifjúsági napokon, még a Tisza másik partján, egy focipálya özepén a főzenekar a negyedére húzta a hangerőnket. Akkor még az volt a divat, hogy a nagy bandá tolhattá csak fel a hangerőt, az előző rosszabb örülmények özül indultak. ezt már a fiatal zenekarok el sem hiszik. Sőt, mi lettünk ésőbb az első , akiknél az előzenekarok ugyanolyan hangerővel játszhattak, mint mi. Sok minden megváltozott azóta örülöttünk – nosztalgiázott az énekes-frontember, aki kispapaként indul az éjszakába, kisfia, Álmos Fülöp most éthónapos. – Távolabbi helyszínekre elkísérnek a feleségemmel, éthetesen már egy fesztiválra is elvittü babafülessel. Ha a feleségem, Földes Eszter forgat, akkor pedig én vagyok a pótanyuka – mesélte.– Ez a három évtized gombócból is sok – emlékezett vissza az idén 30 éves í Zenekar vezetője,. Kevés olyan együttes van, amely ennyi időt együtt tud tölteni egy sikerekben gazdag pályán. Ezt erősíti, hogy az elmúlt években az elektroőrületben sem ökkent a í Zenekar népszerűsége, sőt, a magyar nép(ies) zene zászlóvivőjévé váltak. – Ez részben önnyűzenei feldolgozásainknak öszönhető. De mindig a szemünk előtt tartottuk, hogy a népzenei értékeket felhasználhatóvá és alkalmazhatóvá tegyü . Mindig igyekeztünk ezeket a legjobb tudásunk szerint, a leghitelesebben továbbadni, és megmutatni a özönségünknek, hogy nem divatjamúltak. Ezek a dallamok, szó épek, szimbólumok is újraélhető . Ha értjü , szeretjü , tiszteljü is! Olyan kincsünk a néphagyomány, amire vigyáznunk kell, és felelősek vagyunk azért, hogy minél bölcsebben éljü az életünket – így tudjuk megőrizni a kultúránk értékeit. Ez igaz a gasztronómiára, az öltözködésre és a hitre – értékelte ezt a három évtizedet í János.A Kossuth-díjas zenész, a í zenekar alapítója, prímása, énekese elárulta, hogy nem csak azt nézi meg egy koncerten, hányan jöttek el.– Egyből látszik, milyen korú a özönségünk és milyen kedvvel van jelen, hiszen nagyon tudja inspirálni a zenekart is – folytatta. – De nemcsak rajtunk, a özönségünk fölött is megy az idő, így a korábbi huszonévesek már gyermekkel, esetleg nagymamával érkeznek.Szerencsésebb a ska-nál a reggae, mert utóbbinak volt egy olyan világsztárja is, mint Bob Marley, Tóth Kristóf, azaz KRSA, a Pannonia Allstars Ska Orchestra frontembere szerint. De azt már kevesebben tudjá , hogy a karibi–jamaicai tánczene megelőzte, mondhatjuk, hogy a ska a reggae nagypapája. Az idén 15 éves PASO ebbe vegyít népzenei vagy akár punkos elemeket, kedvenceik, mint a Star Wars és a Trónok harca is megihletik őket.– A hagyományőrzés és a mai szemlélet nálunk találkozik – ezt mutatja születésnapi meglepetésü is. Új dalukat egy ézműves PASO-sör címkéjén, QR- ód formájában publikáltá . – Ez egy dupla IPA, meglett, mint a zenekar – magyarázta az énekes, viszont azt inkább nem árulta el, mi volt az, a még ennél is őrültebb ötletü , amely nem valósult meg. Az szerencsére publikus, hogy nagy álmuk a Dunán hajózni és meg-megállni a folyó mentén zenélni. Reméljü , ez a övetkező 15 éven belül összejön, és a 65. SZIN-en mesélnek is róla!Paddy O'Reilly, azaz Oravecz Kristóf inkább koncertre járós típus, kamaszként, egy Oasis-bulin döntötte el, hogy úgy fogja tolni, ahogy Liam Gallagher. A Paddy and the Rats frontemberétől megtudtuk, hogy legvadabb koncertjü ön úgy pogózott a özönség, hogy leszakadt a plafon egy darabja. ésőbb, amikor a fellépés után megnézté , mi is történt, egy használt óvszer is előkerült a „baleset" helyszínéről – teljes volt a katarzis.Idén 10 éves zenekaruk egy ideje ülföldön is sokat turnézik. – A kelet-európai özönségen látszik, hogy több bennü a feszültség, őket nem érdekli, mi történik örülöttü , tombolnak. Ezzel szemben a nyugati országokban sokkal felszabadultabban buliznak – számolt be tapasztalatairól Oravecz Kristóf, aki ír kocsmapunkot játszó bandájával meghonosította Magyarországon a pub’n roll-nak, pirate punk-nak vagy celtic punknak is nevezett műfajt. Megkértü , foglalja össze a lényegét, ami, reméljü , az egész fesztiválodra igaz lesz.– Sörözöl, bulizol, táncolsz és jól érzed magad – válaszolt az énekes.