Második napom a SZIN-en: Russkaja, Halott Pénz és Shantel - jelentés percről percre

Shantelre már igen sokan várnak, megyünk mi is, hogy legyen helyünk! Jó szórakozást mindenkinek, holnap folytatjuk!A Budapest Bár koncertjének a SZIN-t szervező cég ügyvezetője, a rendezvény főszervezője, Jávorszky Iván sem tudott ellenállni. Mellette kollégánk, tudósítónk, Arany T. János.

Kollár Klemencz László épp az Akácos utat énekli.

Várjuk a pörgősebb számokat. Most a Where The Wild Roses Grow című nótát nyomják. A közönség kissé fárad.

A Budapest Bár után debütál a SZIN-en Shantel, aki német producer és DJ, menekült bukovinai németek leszármazottja. Ismert cigány fúvószenekarokkal dolgozik együtt, és leginkább arról ismert, hogy tradicionális balkáni zenéket dolgoz fel elektronikus zenévé. Képzeljék el Goran Bregovicot és Boban Markovicot egy kicsit feldobva. Na, ő jön nemsokára.Egy kis kitérőt tettünk. Ez lesz kollégánk szállása ma éjszakára, hogy hajnal ötkor hiteles képet tudjon adni az ébredező fesztiválról. Most pedig irány Budapest Bár!

Koncert utáni nézőkép:

Nagy a dilemma, Halott Pénz, vagy Budapest Bár. Egyik a nagyszínpadon, a másik a Russkaja után jön

Russkaja a SZIN második napján.

Most már igazi tömeg van a Partfürdőn.A színpadok között cikázva láthatjuk, hogy a nagy buli előtt mindenki próbálja tele tömni a hasát. A Russkaja koncertjére alig lehetett beférni, többen meg is jegyezték: kár, hogy idén nem kaptak nagyszínpadot. Egy másik bulizótól annyit hallottunk: még mindig ők csinálják a legjobb bulit a SZIN-en.

A frontember - ahogy lenni szokott - az ujjai köré csavarta a közönséget. Imádják - nem vitás. Azt már az énekestől hallottuk, hogy annyira szeret Szegedre jönni, hogy legszívesebben minden este adna itt koncertet. (Megjegyezzük, nem tartanánk vissza tőle)- Várunk a semmire. Amikor józanok vagyunk, akkor lassabban teliik a délután, de már dolgozunk rajta. Már alapozunk - mondta Juhász Máté, aki barátaival Domokos Norberttel és Nyilas Róberttel próbált józanodni, vagy lerészegedni. A fiatalok kedvesen invitáltak kicsit lerobbant sátrukba, ahová előző éjjel bebocsátásért könyörgött egy, a hajnali hidegben reszkető lány. A fiúk megszánták a lányt, aki magára húzta a srácok összes takaróját, majd jól elbeszélgettek hajnalig.Azt mondták, nem használták ki a helyzetet, fiatalok voltak a lányok.A lemenő nap fényében egyre emelkedik a hangulat, lassan, de biztosan beindul a buli. Néhányan a medencében héderelnek, egy fiatal fiú néhány húzódzkodással melegített az esti csapatásra.