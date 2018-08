Rengetegen fesztiváloztak a SZIN-en - galériák

A szervezők előzetes és nem hivatalos tájékoztatása szerint még soha ennyien nem szórakoztak a Szegedi Ifjúsági Napokon, mint az idei, 50 éves rendezvényen. A szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. csak hétfőre ígért pontos adatokat, de az biztos, hogy a tavaly közölt 90 ezer főnél idén többen fordultak meg a négy nap alatt szerdától szombatig a fesztiválnak 2003 óta helyet adó újszegedi Partfürdő területén.A leglátogatottabb napok a péntek és a szombat voltak, ami várható volt, hiszen megírtuk, hogy erre a két napra minden jegy elkelt, ami a fesztivál modern kori történetében most először fordult elő.Egy gasztronómiai rekord is megdőlt a fesztiválon. Bán Tamás, a Baan’s Kitchen hamburgerező tulajdonosa elmondta, hogy indulásuk óta, négy év alatt először érték el az egy nap alatt eladott ezerdarabos hamburgermennyiséget.Több szempontból sem volt unalmas a rendezvény: drámával startolt a jubileumi fesztivál, a SZIN-en jelentette be Majka, hogy felbomlott a Curtisszel alkotott formációjuk. Sean Paul pedig porcleválás miatt mondta le a szombati koncertjét, így az utolsó nap programját átírták a szervezők. Komolyabb rendbontás, baleset nem történt.Pénteken az extravagáns, látványorgiát kínáló élő fellépéseiről ismert angol szinti-pop formáció, a Pet Shop Boys közönsége töltötte meg a Partfürdőt zsúfolásig, de szombaton is kitettek magukért a szervezők és a fesztiválozók.A Délmagyarország pedig elhozta Szegedre a pöttyös labdák koronázatlan királyát, Dévényi Tibi bácsit, aki a Tisza Gyöngye retró diszkóban tartott DJ-szettje előtt rövid, exkluzív interjút adott lapunknak. Sajnos nem tudott szétnézni a fesztiválon, mert nemrég operálták.