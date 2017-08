SZINgasztro: Michelin-csillag nem jár a fesztiválételekért: van, aki 4 napig hot dogon él - fotó, videó

– Tartalékolok az estére, ezért most csak egy sima hot dogot eszek. Hamburger, hot dog, lángos, ezen élek négy napig – mondta Simon Tamás, miközben az újszegedi Partfürdő egyik állócsillagának számító büfé ablakánál várakozott az ételre. A Szegedi Ifjúsági Napokra kicsit átalakították a büfé kínálatát, az egytálételek helyett fesztiválételeket kínálnak. A főnöknek, András bácsinak ez már a 28. szezonja a büfében. A hot dogokat 500–800, a palacsintákat 160–200, a hamburgereket 700–1300 forintért árulják.Az egyik üllői lacikonyhánál ízlésesen megvilágított csülök és kolbászok sorakoztak katonás rendben. A 30 kiló csülökből már 20 elfogyott a fesztivál első két napján, így utánpótlásról kell gondoskodni. Itt is van kézműves hamburger, a full extrás 1650 forint, de mint az egyik alkalmazott, Gáldi Anita mondta, az már majdnem beszél is.A PizzaFutár pizzája szeletenként 690 forint, szép adag, csinos fiatalok készítik mosolyogva, a vásárolók kedvence a sonka-kolbászos.Az egykor Szegeden tevékenykedő Morzsa bisztrós Kaizer András már régóta Balatonfüredre helyezte át székhelyét, de ezt a négy napot a SZIN-en nem tudta kihagyni. Szendvicseket és hamburgereket kínál 1500 és 1800 forint közötti összegért. A hamburgeresek közül egyetlen pesti street foodos mert 2000 forint fölé menni. – Puha hátszín, marhanyak, lapocka és vesefaggyú keverékéből készül a húspogácsa. Prémium alapanyagokból prémium hamburger, amelynek megkérjük az árát – mondta Balla András.A Rainbow Streetfood az egyetlen olyan kifőzde, ahol tésztát készítenek. A bolognai spagetti, a spenótos tészta kis adagja 1200, a nagy 1400 forint. Ennek ellenére náluk is a girosz az egyik legnépszerűbb gyorsétel. A mexikói vonal nachosszal, burritóval, chimichangával képviseleti magát 800 és 1390 forint közötti áron.Idén az édességfronton erősödés érezhető: van vattacukor, golyó formájú lángos és churros, amely a mi fánkunkhoz hasonlító, hosszúkás alakú, forró olajban kisütött édesség 800 forintért. Ásós Géza cigányvendéglős egy szerény, közel egykilós szendviccsel lepi meg a fesztiválozókat. A buciba 50-55 deka lecsós-húsos káposztát tesz bele. – Az ivás előtt álló fiatalok számára készült. Erre nem inni, hanem vedelni lehet – mondta. A vedelős szendvics 1500 forint.A lángosok királynője, a sándorfalvi Vasné Hegyi Mária, aki több mint 25 évvel ezelőtt nyitotta meg palacsintázóját a Mars téri piacon, a fesztiválon is kiválóan teljesít. A lángoson kívül hamburgereket is kínálnak, saját készítésű szószokkal, hagymalekvárral és húspogácsával.Találkoztunk a fábiánsebestyéni Varga Imrével, a hódmezővásárhelyi Bene Dáviddal és Mondrucz Áronnal, akiket a keddi beköltözés óta követünk nyomon. A fiataloknak már teljesen elfogyott a pénzük. – Semmi nem maradt a 40 ezer forintból. Elég rossz a helyzet. A barátaink hoznak be nekünk pénzt. Enni kint eszünk, a Belvárosi híd túloldalán van egy étterem, ahol 990 forintból kijön egy ebédmenü – mondta Dávid.